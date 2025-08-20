En vivo

Tragedia en Afganistán: más de 70 afganos mueren en accidente de autobús regresando de Irán

Un accidente de autobús en la provincia de Herat dejó 79 muertos, incluidos 19 niños. El vehículo colisionó con un camión y una moto, provocando un incendio que dejó también heridos.

20/08/2025 | 05:19Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

Al menos 79 personas que regresaban de Irán, incluidos 19 niños, murieron en un accidente de autobús en el noroeste de Afganistán, según informó un funcionario.

Abdul Mateen Qani, portavoz del Ministerio del Interior, dijo a The Associated Press que dos personas también resultaron heridas en el accidente.

El accidente ocurrió el martes alrededor de las 8:30 de la tarde en la provincia de Herat, según indicó Tolo News citando al funcionario. El autobús colisionó con un camión y una motocicleta y provocó un incendio masivo que mató a muchos en el lugar, según reportó el medio.

Los accidentes de tráfico son comunes en Afganistán, principalmente debido a las malas condiciones de las carreteras y la imprudencia de los conductores.

Casi 1,8 millones de afganos han sido devueltos por la fuerza desde Irán en los últimos meses. Además, 184.459 fueron enviados de regreso desde Pakistán y más de 5.000 fueron deportados desde Turquía desde el comienzo del año. Adicionalmente, casi 10.000 prisioneros afganos han sido repatriados, principalmente desde Pakistán.

Los talibanes criticaron a los países vecinos en julio por la expulsión masiva de afganos, ya que Irán y Pakistán expulsan a extranjeros que, según ellos, viven allí ilegalmente. El Ministerio de Refugiados y Repatriación dijo que unos seis millones de refugiados afganos permanecen en el extranjero.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un accidente de autobús dejó 79 muertos en Afganistán.

¿Quién fue el portavoz? Abdul Mateen Qani informó sobre el accidente.

¿Cuándo sucedió? Ocurrió el martes a las 8:30 PM.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la provincia de Herat, Afganistán.

¿Por qué es relevante? 78 afganos regresaban de Irán y el evento destaca problemas de tráfico en el país.

[Fuente: AP]

