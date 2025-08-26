Tormenta de arena atraviesa Phoenix y deja a miles sin electricidad
Un imponente muro de polvo afectó a Phoenix, dejando a más de 55.000 personas sin electricidad y causando retrasos en vuelos en el aeropuerto local.
26/08/2025 | 00:12Redacción Cadena 3
FOTO: Tormenta de arena atraviesa Phoenix y deja a miles sin electricidad
PHOENIX (AP) — Un imponente muro de polvo atravesó el área metropolitana de Phoenix el lunes en medio de tormentas que dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad y retrasaron vuelos en el aeropuerto de la ciudad.
Más de 55.000 personas se quedaron sin electricidad en Arizona, la mayoría de ellas en el condado de Maricopa, que incluye a Phoenix, según PowerOutage.us.
Los automovilistas enfrentaron fuertes vientos y lluvia mientras se acercaba la tormenta de arena. Comúnmente conocida como haboob, la nube de polvo puede hacer que conducir por las carreteras sea casi imposible.
El Departamento de Transporte de Arizona afirmó que “nunca debes conducir hacia una tormenta de arena. Pero si estás en la carretera cuando una te alcanza, detente en la orilla, cuida tu vida”.
Las salidas del Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor se retrasaron en promedio alrededor de una hora y media debido a las tormentas eléctricas, según la Administración Federal de Aviación.
Golden informó desde Seattle.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]