Tiroteo y explosión en Iowa dejan dos muertos y un herido crítico en Glenwood

FOTO: Tiroteo, explosión e incendio en Iowa dejan dos muertos y un herido crítico

GLENWOOD, Iowa, EE.UU. (AP) — Un tiroteo y posterior explosión e incendio en una casa en el oeste de Iowa dejaron dos personas muertas y una tercera gravemente herida, informaron las autoridades.

Los despachadores recibieron el miércoles por la noche informes de un tiroteo en Glenwood, una ciudad de aproximadamente 5.000 habitantes a unos 241 kilómetros (unas 150 millas) al suroeste de la capital de Iowa, Des Moines.

Al menos dos personas fueron baleadas en la casa, afirmó el jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche. Una explosión poco después de los tiroteos provocó un incendio voraz, señaló.

Una persona de interés en los tiroteos y el incendio fue detenida, indicó el jefe. No quiso decir si la persona arrestada era la que resultó gravemente herida, añadiendo que se divulgaría más información por parte de la División de Investigación Criminal de Iowa, que está encabezando la investigación de los asesinatos.

La policía no ha revelado los nombres de los involucrados. Un portavoz de la División de Investigación Criminal de Iowa no ha respondido a los mensajes telefónicos y de correo electrónico el jueves.

“Se ha determinado que este es un incidente aislado y no hay más amenazas para la comunidad”, afirmó Johansen.

El jefe de policía indicó que había un historial de llamadas a la policía en la casa, pero no reveló la naturaleza de esas llamadas.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.