Tiroteo en instalación de inmigración en Dallas dejó un muerto y varios heridos

FOTO: Esto se sabe del tiroteo en una instalación de inmigración en Dallas

Un hombre armado disparó desde el techo de un edificio cercano a una oficina de inmigración en Dallas la mañana del miércoles, matando a un detenido e hiriendo gravemente a otros dos, antes de quitarse la vida en lo que las autoridades calificaron como un ataque indiscriminado contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Las tres víctimas se encontraron en una furgoneta fuera de la instalación en el momento en que el atacante abrió fuego, dijo en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (NHS, por sus siglas en inglés). Las autoridades informaron que encontraron municiones con mensajes anti-ICE en la escena.

El ataque fue el más reciente asesinato público y dirigido en Estados Unidos y ocurrió dos semanas después de que el líder conservador Charlie Kirk fuera asesinado por un tirador armado con un rifle desde un techo.

Las tres víctimas eran detenidos, informaron las autoridades. No se divulgó más información sobre sus identidades. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México comunicó que uno de los detenidos heridos es de origen mexicano. La agencia señaló que el detenido está hospitalizado con heridas graves y el consulado se ha comunicado con la familia para ofrecer apoyo y ayuda legal.

El Departamento de Seguridad Nacional había indicado previamente que dos de las víctimas habían muerto, pero horas después corrigió, afirmando que uno fue asesinado y que otros dos resultaron gravemente heridos. Ningún miembro de las fuerzas del orden resultó lesionado en el ataque, confirmaron las autoridades.

Las autoridades afirmaron que el tirador murió por una herida de bala autoinfligida, pero no proporcionaron más detalles sobre el agresor. Un funcionario de las fuerzas del orden identificó al sospechoso como Joshua Jahn, de 29 años. El funcionario no pudo divulgar públicamente detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Tras el tiroteo, agentes del FBI acudieron a una vivienda suburbana de Dallas que los registros públicos vinculan con Jahn. Horas después del incidente, las autoridades estaban en la azotea de un edificio de oficinas legales cerca de la instalación del ICE. Un equipo cargó un cuerpo en una bolsa negra antes de alejarse.

Hasta el momento, se desconoce la motivación exacta del ataque. El FBI declaró en una conferencia de prensa matutina que la munición encontrada en la escena contenía mensajes anti-ICE. El jefe de la agencia, Kash Patel, mostró en redes sociales una foto de una bala con las palabras “ANTI-ICE” escritas con lo que parece ser un marcador.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, también compartió fotos que muestran agujeros de bala en una ventana y una vitrina que contenía una bandera estadounidense. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, condenó el ataque, afirmando que fue motivado por odio hacia el ICE.

En una conferencia de prensa, el senador Ted Cruz afirmó que este fue el tercer tiroteo en Texas dirigidos contra el ICE o la CBP, lo que debió detenerse. Atribuyó parte de la culpa a políticos que usan retórica que sataniza al ICE y la CPB.

Los demócratas respondieron acusando a Cruz y otros de divulgar información selectivamente e intentar “controlar la narrativa”. El representante demócrata Marc Veasey expresó su horror por la forma en que las autoridades manejaron la información, pidiendo transparencia en la divulgación de datos sobre las víctimas.

El tiroteo ocurrió en la oficina local de campo en Dallas, donde los agentes realizan el procesamiento a corto plazo de los detenidos. Las víctimas podrían haber sido arrestadas recientemente por el ICE. La instalación del ICE se localiza sobre la Interestatal 35 Este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas cuadras de hoteles que atienden a viajeros del aeropuerto.

En un ataque ocurrido el 4 de julio en un centro de detención de inmigrantes en Texas, un policía recibió un disparo en el cuello. Atacantes vestidos con ropa negra abrieron fuego fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque. Otro hombre disparó docenas de rondas a agentes federales que salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen el 7 de julio, hiriendo a un policía que respondió a la escena.