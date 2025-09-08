Tiroteo en autobús de Jerusalén deja seis muertos y numerosos heridos

Al menos seis personas murieron, mientras que otras 15 sufrieron heridas de diversa consideración, siete de ellas de gravedad, luego de que dos hombres armados tirotearon un autobús en Jerusalén.

Así lo informaron autoridades israelíes, mientras que la Policía, a través de un comunicado, calificó el hecho como un "ataque terrorista" y afirmó que tuvo lugar cerca de Ramot, en Jerusalén Este.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, informó que son seis las víctimas fatales, mientras que trascendió que entre los heridos hay una mujer embarazada.