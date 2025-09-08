En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Tiroteo en autobús de Jerusalén deja seis muertos y numerosos heridos

La Policía, a través de un comunicado, calificó el hecho como un "ataque terrorista" y afirmó que tuvo lugar cerca de Ramot.

08/09/2025 | 07:42Redacción Cadena 3

FOTO: El hecho ocurrió en Jerusalén.

Al menos seis personas murieron, mientras que otras 15 sufrieron heridas de diversa consideración, siete de ellas de gravedad, luego de que dos hombres armados tirotearon un autobús en Jerusalén.

Así lo informaron autoridades israelíes, mientras que la Policía, a través de un comunicado, calificó el hecho como un "ataque terrorista" y afirmó que tuvo lugar cerca de Ramot, en Jerusalén Este.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, informó que son seis las víctimas fatales, mientras que trascendió que entre los heridos hay una mujer embarazada.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Jerusalén? Se produjo un tiroteo en un autobús que dejó seis muertos y 15 heridos.

¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas son seis personas, y entre los heridos se reportó a una mujer embarazada.

¿Cuándo sucedió el tiroteo? El incidente ocurrió el lunes 8 de septiembre de 2025 por la mañana.

¿Dónde ocurrió el tiroteo? El ataque tuvo lugar cerca de Ramot, en Jerusalén Este.

¿Cómo calificó la Policía el hecho? La Policía lo calificó como un "ataque terrorista".

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho