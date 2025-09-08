Tiroteo en autobús de Jerusalén deja seis muertos y numerosos heridos
La Policía, a través de un comunicado, calificó el hecho como un "ataque terrorista" y afirmó que tuvo lugar cerca de Ramot.
08/09/2025 | 07:42Redacción Cadena 3
FOTO: El hecho ocurrió en Jerusalén.
Al menos seis personas murieron, mientras que otras 15 sufrieron heridas de diversa consideración, siete de ellas de gravedad, luego de que dos hombres armados tirotearon un autobús en Jerusalén.
Así lo informaron autoridades israelíes, mientras que la Policía, a través de un comunicado, calificó el hecho como un "ataque terrorista" y afirmó que tuvo lugar cerca de Ramot, en Jerusalén Este.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, informó que son seis las víctimas fatales, mientras que trascendió que entre los heridos hay una mujer embarazada.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Jerusalén? Se produjo un tiroteo en un autobús que dejó seis muertos y 15 heridos.
¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas son seis personas, y entre los heridos se reportó a una mujer embarazada.
¿Cuándo sucedió el tiroteo? El incidente ocurrió el lunes 8 de septiembre de 2025 por la mañana.
¿Dónde ocurrió el tiroteo? El ataque tuvo lugar cerca de Ramot, en Jerusalén Este.
¿Cómo calificó la Policía el hecho? La Policía lo calificó como un "ataque terrorista".
[Fuente: Noticias Argentinas]