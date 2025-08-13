Tifón Podul provoca cierre de escuelas y oficinas en Taiwán; se anticipan fuertes lluvias

TAIPÉI, Taiwán (AP) — La proximidad del tifón Podul provocó el miércoles el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en Taiwán, mientras las autoridades permanecieron atentas a la presencia de fuertes lluvias que podrían causar más daños a la agricultura en la región.

Se desconoció qué tan grave sería la tormenta, con fuerte oleaje y vientos en gran parte de la costa oriental, pero sin lluvias significativas hasta el momento. La mañana del miércoles, Podul se encontraba al sureste de la isla, desplazándose a 155 kilómetros por hora (96 millas por hora), y se tuvo previsto que tocara tierra en las próximas horas antes de atravesar rápidamente la punta sur de la isla, según la Agencia Central de Meteorología.

Estas tormentas suelen impactar con fuerza la costa este de la isla antes de debilitarse mientras pasan sobre la Cordillera Central, para luego continuar hacia la costa de China. El borde de Podul midió 120 kilómetros (75 millas) de ancho y se anticipó que aumentara de tamaño incluso mientras perdía fuerza a medida que se desplazaba hacia el oeste a través del Estrecho de Taiwán.

Las áreas afectadas quedaron bien al sur de la capital, Taipéi, junto con el principal aeropuerto internacional de Taiwán y la base industrial de alta tecnología. Alrededor de una docena de vuelos fueron retrasados o cancelados.

Se tuvo previsto que los condados y ciudades de Tainan, Kaohsiung, Chiayi, Yunlin, Pingtung y Hualien en la costa este, y el grupo de islas de Penghu en el Estrecho de Taiwán, recibieran el mayor impacto de la tormenta.

Junto con las inundaciones, los tifones suelen causar daños en los cultivos comerciales y provocar deslizamientos de tierra en el centro de la isla. Gran parte del centro y sur de Taiwán resultaron gravemente afectados por fuertes lluvias en las últimas semanas que afectaron significativamente a la agricultura, sin dejar grandes víctimas, aunque las áreas rurales sufrieron de cortes de electricidad durante varias semanas.

Los equipos de recuperación estuvieron en alerta debido a las intensas lluvias recientes.

