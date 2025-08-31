Terremoto de magnitud 6,0 sacude sureste de Afganistán cerca de la frontera con Pakistán
Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el sureste de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, el domingo por la noche. No se reportaron daños inmediatos tras el sismo ocurrido a las 11:47 p.m.
KABUL, Afganistán (AP) — Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el sureste de Afganistán cerca de la frontera con Pakistán el domingo por la noche, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El epicentro del sismo se ubicó a 36 kilómetros (22 millas) al norte de Basawul, Afganistán, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6,2 millas), informó el servicio. El temblor ocurrió a las 11:47 p.m. hora local del domingo, sin que se reportaran daños de inmediato.
Un terremoto de magnitud 6,3 golpeó Afganistán el 7 de octubre de 2023, junto con fuertes réplicas. El gobierno talibán estimó que al menos 4.000 personas fallecieron. La ONU dio una cifra mucho menor de aproximadamente 1.500. Fue el desastre natural más mortífero que ha afectado a Afganistán en la memoria reciente.
