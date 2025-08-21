Tercer hombre arrestado por lanzar juguete sexual en juego de la WNBA en Nueva York

FOTO: Tercer hombre es arrestado por lanzar juguete sexual en juego de la WNBA

NUEVA YORK (AP) — Un hombre de Ohio fue arrestado por lanzar un juguete sexual en un partido de la WNBA en Nueva York, dijo el jueves la policía.

Fue el más reciente capítulo en una serie de incidentes donde se lanzaron juguetes similares en partidos de la WNBA en todo el país, resultando en al menos tres arrestos.

Charles Burgess, de 32 años y de Dayton, Ohio, fue arrestado el miércoles y acusado de dos cargos de asalto por presuntamente lanzar un objeto en el partido entre Dallas Wings y Nueva York Liberty el 5 de agosto, golpeando a una niña de 12 años, según la policía de la ciudad de Nueva York.

Burgess se declaró no culpable después de conducir desde Ohio y entregarse voluntariamente a las autoridades de Nueva York, dijo el jueves su abogado, Paul D’Emilia, en un correo electrónico a The Associated Press. Fue liberado en espera de su próxima comparecencia ante la corte en diciembre.

D’Emilia dijo que Burgess, propietario de un taller de carrocería con seis hijos y sin antecedentes penales, tiene la intención de “luchar vigorosamente contra estos cargos desmedidos y exagerados”.

Los documentos judiciales proporcionados por los fiscales dicen que el video de vigilancia muestra a Burgess sacando el juguete sexual de sus pantalones y lanzándolo hacia la cancha. Pero su abogado dice que el video no parece mostrar a nadie siendo realmente golpeado por el proyectil.

Incidentes similares ocurrieron durante los partidos en Atlanta el 29 de julio y el 1 de agosto, Los Ángeles y Phoenix el 5 de agosto, y Chicago el 1 y 7 de agosto.

Algunos de los juguetes sexuales llegaron a la cancha y causaron retrasos en los partidos, mientras que otros cayeron en las gradas, como en Phoenix, donde un joven de 18 años fue arrestado.

Kaden Lopez dijo a la policía que era una broma que había estado en tendencia en las redes sociales y que compró el juguete un día antes para llevarlo al partido. Fue abordado en la arena por un voluntario que supuestamente lo vio lanzarlo y comenzó a seguirlo mientras intentaba salir de la arena.

La policía había dicho que Lopez fue arrestado bajo sospecha de asalto, conducta desordenada y exhibición pública de material sexual explícito.

La Fiscalía del condado de Maricopa dijo a la AP en un correo electrónico el jueves que el Comisionado del Tribunal Superior del condado “no encontró causa probable” para cargos de delito grave contra Lopez, y su caso fue rechazado con una recomendación de que los cargos menores restantes se presenten al fiscal de la ciudad de Phoenix.

Un hombre también fue arrestado en Georgia por lanzar dos juguetes en los partidos de Atlanta Dream, según un informe policial.

Delbert Carver, de 23 años, fue acusado de conducta desordenada, allanamiento criminal, indecencia pública y exposición indecente. Los cuatro cargos son delitos menores en el estado de Georgia, lo que significa que si es condenado, el castigo por cada uno puede ser una multa de hasta 1.000 dólares o tiempo en la cárcel de hasta 12 meses. Un delito menor por indecencia pública y exposición indecente también puede requerir el registro en la lista de delincuentes sexuales del estado.

Carver dijo a la policía “se suponía que esto era una broma y la broma (se suponía que) se haría viral”, según el informe.

El juguete sexual que aterrizó en la cancha en Los Ángeles casi golpeó a Sophie Cunningham, escolta del Indiana Fever.

Los directivos de la liga han dicho que cualquier persona que lance objetos a la cancha será expulsada de la arena y enfrentará un veto mínimo de un año para asistir a los partidos.

Los informes de los medios sobre los incidentes han vinculado los lanzamientos de juguetes a un grupo involucrado en una moneda meme de criptomoneda relacionada.