Ted Cruz insta a México a seguir el ejemplo de El Salvador para enfrentar cárteles

FOTO: Ted Cruz insta a México a imitar a El Salvador y lanzar batida contra los cárteles

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El senador estadounidense Ted Cruz declaró el viernes que México debería seguir el ejemplo de El Salvador en la lucha contra los cárteles de la droga, y aceptar la oferta de Estados Unidos para ayudar a combatir el crimen organizado.

El senador republicano de Texas, quien hizo una escala en México tras visitar Panamá y El Salvador esta semana, pareció insinuar que Washington podría tomar algunas acciones contra los cárteles de la droga por su cuenta si el gobierno mexicano rechaza una acción conjunta.

“Sería mucho más preferible que fuera cooperativo, y por eso mi esperanza es que el gobierno de México reconozca que derrotar a estos cárteles beneficia abrumadoramente a los ciudadanos de México”, expresó Cruz en una conferencia de prensa. “Mi mensaje para el gobierno de México es aceptar nuestra oferta como un amigo”.

Cruz no respondió cuando se le pidió que proporcionara detalles sobre la oferta, que mencionó varias veces durante la conferencia de prensa.

La sugerencia de Cruz y las ofertas previas del presidente estadounidense Donald Trump de una intervención militar por parte de ese país han intensificado la sensibilidad de México sobre su soberanía.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó rotundamente la oferta de Trump previamente este año de enviar soldados estadounidenses a luchar contra los cárteles, que su gobierno calificó de organizaciones terroristas extranjeras.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares”, manifestó Sheinbaum este mes. “Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado”.

Ha habido evidencia de colaboración bilateral. Hace algunas semanas, el gobierno mexicano confirmó que había solicitado la asistencia de un dron del gobierno estadounidense en una investigación sobre el crimen organizado en el centro de México.

Cruz dijo que se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y otros funcionarios, y principalmente hablaron sobre temas de seguridad y migración.

“Durante el diálogo, se destacó que la relación de México con Estados Unidos se basa permanentemente en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y cooperación sin subordinación”, manifestó más tarde dicha secretaría en la red social X.

Frente a las amenazas de aranceles por parte del gobierno de Trump, Sheinbaum ha sido más enérgica que su predecesor en la persecución de los cárteles mexicanos. Este mes, su gobierno envió a docenas de líderes de cárteles a Estados Unidos. Y desde hace tiempo el gobierno mexicano ha trabajado con Washington para frenar el flujo de inmigrantes hacia el norte, contribuyendo a que los cruces ilegales desciendan a números extremadamente bajos.

A pesar de eso, la violencia de los cárteles ha seguido afectando a México. Cruz sugirió el viernes que el país latinoamericano debería adoptar un enfoque más contundente hacia la violencia generada por delincuentes, tal y como lo ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El mandatario salvadoreño ha suspendido derechos constitucionales clave y ha encarcelado a más del 1% de la población de su país para combatir a las pandillas.

El enfoque ha enfrentado acusaciones de que Bukele está violando los derechos humanos y poniendo en riesgo la democracia de El Salvador, pero la caída en el crimen ha hecho que el presidente tenga enorme popularidad en su país y lo ha convertido en una especie de héroe popular para la derecha estadounidense.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.