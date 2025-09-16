Taiwán lanzó un nuevo manual de defensa civil ante la creciente amenaza de China

FOTO: El nuevo manual de defensa civil de Taiwán trata de aumentar la preparación ante tensiones con China

BANGKOK (AP) — Taiwán lanzó el martes un nuevo manual de defensa civil, que ofreció una versión más accesible del texto que destacó la urgencia de fortalecer la respuesta civil en caso de una invasión por parte de China.

El manual, emitido por la Agencia de Movilización de Defensa Total, ofreció listas y preguntas para ayudar a los residentes a planificar para crisis que fueron desde invasiones militares hasta desastres naturales en la isla propensa a terremotos.

“Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, sentimos que se necesita agregar mucha más información”, dijo Shen Wei-chih, director de la Agencia de Movilización de Defensa Total. “La nueva edición del Manual de Defensa Nacional de hoy trata sobre cómo mejorar y aumentar la conciencia pública sobre las crisis, así como fortalecer la capacidad de autodefensa”.

Taiwán, una isla autogobernada frente a la costa de China, fue reclamada por Beijing como parte de su territorio soberano. En los últimos años, las tensiones entre ambos lados aumentaron drásticamente, y los gobiernos cesaron las comunicaciones oficiales.

Aunque China reclamó Taiwán desde hace mucho tiempo, incrementó el número de patrullas de la Guardia Costera y el alcance y la escala de sus ejercicios militares dirigidos a la isla, como ejercicios a gran escala que simularon un bloqueo.

El Ejército Popular de Liberación de China envió aviones militares y barcos de la armada hacia Taiwán a diario. Entre el lunes y el martes, el EPL envió 24 aviones de combate, drones y aviones de apoyo hacia la isla, según un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, que contó 11 buques de la armada y otros seis barcos chinos.

El gobierno de Taiwán bajo el presidente Lai Ching-te del Partido Progresista Democrático respondió enfatizando cada vez más el papel del público en la defensa contra una posible invasión militar.

Guía con listas y escenarios de amenazas

La guía de 36 páginas presentó listas de objetos para preparar bolsas de evacuación de emergencia y ofreció estrategias e información para diferentes situaciones de crisis, incluidos cómo reconocer las sirenas de ataques aéreos y tsunamis.

Una versión en línea del manual también proporcionó enlaces a aplicaciones que mostraron ubicaciones de refugios de emergencia y videos instructivos para situaciones de emergencia. Otras recomendaciones incluyeron tener agua potable, sacos de dormir e impermeables preparados para viajar y almacenar suministros para una semana, como alimentos enlatados, papel higiénico y comida para mascotas.

La sección de acción militar advirtió sobre amenazas como “actores no amistosos que realicen ejercicios de fuego real cerca de Taiwán o declaren unilateralmente una zona de exclusión aérea bajo el pretexto de ejercicios militares”.

La nueva versión intenta ser más sencilla

Gran parte del texto siguió siendo el mismo que en manuales anteriores, aunque la versión actualizada pretendió ser más sencilla, dijo el coronel Chiao Fu-chun, portavoz del Ministerio de Defensa.

“Nos basamos en los enfoques de Francia y Noruega, y después de múltiples rondas de discusión y consulta con expertos, completamos este manual”, señaló Chiao. “Está expresado a través de texto e imágenes simples, lo que facilita su comprensión para personas de todas las edades”.

El esfuerzo del gobierno fue un reflejo de un movimiento en Taiwán que reconoció el papel que los civiles deben desempeñar en respuesta a una posible invasión.

La sociedad civil taiwanesa también fue proactiva en el tema en los últimos años. Puma Shen, fundador de Kuma Academy, lanzó cursos de defensa civil con el respaldo del empresario Robert Tsao, quien donó 1.000 millones de dólares taiwaneses nuevos (32 millones de dólares) para ayudar con los preparativos.

El productor senior de video de AP, Johnson Lai, contribuyó a este despacho desde Taipéi, Taiwán.