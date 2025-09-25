FOTO: Starbucks cerrará tiendas y despedirá a 900 empleados como parte de plan de recuperación

Starbucks despidió a alrededor de 900 empleados no minoristas y cerró algunas tiendas en Estados Unidos y Canadá mientras enfocó más de sus recursos en una recuperación.

El gigante del café de Seattle notificó a los empleados cuyos puestos fueron eliminados a principios del viernes y anunció que cerraría un número indeterminado de tiendas en América del Norte en los próximos días.

Una revisión de las ubicaciones de Starbucks reveló que muchas no cumplieron con los objetivos de rendimiento financiero o no crearon el ambiente que los clientes esperaban, según una carta enviada por el CEO de Starbucks, Brian Niccol, el jueves.

“Cada año, abrimos y cerramos cafeterías por una variedad de razones, desde el rendimiento financiero hasta el vencimiento de los contratos de arrendamiento”, escribió Niccol.

“Esta es una acción más significativa que entendemos impactará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de la comunidad, y cerrar cualquier ubicación es difícil”, añadió.

Starbucks comentó el jueves que espera terminar su año fiscal con 18.300 tiendas en América del Norte, 124 menos que el año pasado.

Es raro que Starbucks reduzca su número de tiendas durante un año fiscal.

Niccol es un especialista en recuperación que fue traído a Starbucks hace un año este mes para revitalizar la marca. Bajo el liderazgo de Niccol, la cadena Chipotle, donde Niccol fue CEO durante aproximadamente seis años, esencialmente duplicó sus ingresos y sus ganancias, y el precio de las acciones se disparó.

Starbucks dijo que ofrecerá paquetes de indemnización y apoyo para los empleados afectados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.