Sospechoso del asesinato de Tupac Shakur apela ante la Corte Suprema de Nevada

LOS ANGELES (AP) — El acusado de ordenar el asesinato del ícono del rap Tupac Shakur en Las Vegas en 1996 solicitó a la Corte Suprema de Nevada que desestime los cargos de asesinato en su contra.

Duane “Keffe D” Davis presentó una apelación ante la corte el martes después de que un juez de un tribunal inferior mantuviera sus cargos.

Davis, el único acusado en el asesinato de Shakur, fue arrestado en septiembre de 2023. Los otros sospechosos por el tiroteo desde un automóvil en marcha han fallecido.

El hombre de 62 años ha admitido en entrevistas y en su libro de memorias de 2019, “Compton Street Legend”, que proporcionó el arma utilizada en el tiroteo.

Su abogado, Carl Arnold, manifestó que se estaban violando los derechos constitucionales de Davis.

Arnold afirmó en un comunicado: “El Sr. Davis cooperó con las autoridades durante más de una década, confiando en repetidas garantías de que sus declaraciones no serían utilizadas en su contra, sin embargo, esas mismas declaraciones ahora forman el núcleo del caso del Estado”.

Arnold presentó por primera vez una moción para desestimar el caso en enero de este año, alegando violaciones constitucionales debido a un retraso de 27 años en el enjuiciamiento. También dijo que Davis tenía acuerdos de inmunidad otorgados por autoridades federales y locales.

Un juez de un tribunal de distrito mantuvo sus cargos, diciendo que no estaba protegido del enjuiciamiento porque no había proporcionado pruebas de esos acuerdos de inmunidad y que el retraso de décadas no fue intencional.

Según la apelación, Davis fue entrevistado en 1998 y 1999 por fiscales federales bajo el acuerdo de que sus declaraciones no serían utilizadas para procesarlo. En ese momento, negó saber quién estaba involucrado en el asesinato de Shakur.

Fue entrevistado nuevamente en 2008 y 2009 bajo las mismas condiciones de que no sería procesado por sus declaraciones, según la apelación. Fue entonces cuando describió su “presunta participación en el asesinato e identificó al presunto tirador”, decía la apelación.

Arnold dijo que los fiscales no habían presentado ninguna evidencia que conectara a Davis con el asesinato aparte de sus propias declaraciones, lo cual no es suficiente para un juicio. Solicitó a la Corte Suprema de Nevada que concediera su moción para desestimar el caso, o que reconociera que se le otorgó inmunidad de enjuiciamiento por las declaraciones que hizo durante las entrevistas con los oficiales.

Davis permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Clark. Su juicio está programado para comenzar a principios de febrero de 2026.

La muerte de Shakur, fallecido a los 25 años, ocurrió mientras su cuarto álbum en solitario, “All Eyez on Me”, seguía en las listas de popularidad, con alrededor de 5 millones de copias vendidas. Nominado seis veces al Grammy, Shakur sigue siendo considerado en gran medida como uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos.