FOTO: Shelton remonta y vence a Khachanov en la final de Toronto

TORONTO (AP) — Ben Shelton se coronó el jueves en el Abierto de Toronto, el tercer y más grande título de su joven carrera, al remontar y vencer al ruso Karen Khachanov (11mo cabeza de serie), por 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3).

Shelton, de 22 años y cuarto preclasificado en el evento de pista dura Masters 1000, se convirtió en el primer estadounidense en ganar este torneo desde Andy Roddick en 2003. También ganó en pistas duras en Tokio en 2023 y en tierra batida en Houston el año pasado.

“Es una sensación surrealista”, dijo Shelton. “Ha sido una semana larga, no fue un camino fácil hacia la final. Mi mejor tenis salió cuando más importaba. Fui determinado, perseveré, fui resiliente. Todas son cualidades que me gusta ver en mí mismo.”

El estadounidense ascendió al sexto lugar en el ranking mundial, el más alto de su carrera. Superó a Khachanov una noche después de vencer al segundo cabeza de serie Taylor Fritz por 6-4, 6-3 en una semifinal entre estadounidenses.

El ganador logró siete de sus 16 aces en el tercer set y terminó el partido ganando 14 puntos consecutivos con su servicio.

Khachanov, de 29 años, tiene siete victorias en su carrera, todas en pistas duras. En las semifinales, sobrevivió a un punto de partido en otro desempate del tercer set contra el máximo favorito Alexander Zverev.

Jannik Sinner, el número uno del mundo y campeón de Toronto en 2023, se ausentó del certamen al igual que el número dos Carlos Alcaraz. Ambos privilegiaron el descanso mientras se preparan para el Abierto de Estados Unidos.

Julian Cash y Lloyd Glasspool ganaron la final de dobles entre ingleses. Levantaron cuatro puntos de partido en una victoria por 6-3, 6-7 (5), 13-11 sobre Joe Salisbury y Neal Skupski. Los campeones de Wimbledon, segundos preclasificados, han ganado 19 partidos consecutivos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.