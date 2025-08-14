Seis planetas visibles en el cielo matutino: cómo ubicarlos

NUEVA YORK (AP) — Seis planetas estuvieron presentes en el cielo este mes en lo que se conoció como un desfile planetario. Se aprovechó el espectáculo mientras fue posible, ya que fue el último del año.

Estos alineamientos ocurrieron cuando varios planetas parecieron alinearse en el cielo nocturno al mismo tiempo. Tale desfiles fueron bastante comunes, ocurriendo aproximadamente cada año dependiendo del número de planetas. Al menos un planeta brillante pudo ser avistado la mayoría de las noches, si el clima lo permitió, según la NASA.

Seis planetas fueron visibles en los cielos de enero y todos los planetas de nuestro sistema solar fueron visibles en febrero, pero no todos pudieron ser vistos a simple vista.

Venus, Júpiter, Saturno y un tenue Mercurio fueron visibles este mes sin ningún equipo especial, y las mejores oportunidades para verlos fueron durante la próxima semana. Urano y Neptuno solo pudieron ser vislumbrados a través de binoculares y telescopios.

Júpiter y Venus tuvieron un acercamiento a principios de esta semana y todavía estuvieron cerca uno del otro en el cielo oriental, “juntos como ojos de gato”, dijo Carolyn Sumners en el Museo de Ciencias Naturales de Houston.

Mercurio estuvo en su punto más alejado del sol el martes por la mañana, lo que facilitó su avistamiento antes de desaparecer en el resplandor del sol.

Para ver los planetas, se recomendó salir por la mañana poco antes del amanecer y mirar hacia el este. Se sugirió encontrar primero a Júpiter y Venus agrupados. Saturno estuvo a un lado y Mercurio estuvo cerca del horizonte, tratando de elevarse antes que el Sol.

“Se buscan pequeños puntos de luz, pero son los más brillantes”, dijo Justin Bartel del Museo de Ciencias de Virginia. “No parpadean realmente como lo hacen las estrellas”.

Antes de salir, se sugirió asegurarse de que fuese una mañana clara y sin nubes y alejarse de edificios altos que podrían bloquear la vista.

Mercurio se escondió detrás del Sol nuevamente hacia finales de mes, pero una Luna creciente se unió entonces al desfile. La próxima gran reunión planetaria se previó para febrero.