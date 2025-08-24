Ryan Blaney se llevó la victoria en Daytona; Daniel Suárez quedó afuera de los playoffs

FOTO: Blaney gana carrera final de la temporada regular de NASCAR; Suárez queda fuera de playoffs

DAYTONA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Ryan Blaney ganó una carrera en que los bólidos ocuparon cuatro carriles del Daytona International Speedway para llevarse el sábado la última competencia de la temporada regular de NASCAR.

La victoria dejó fuera a un piloto con pocas posibilidades de avanzar a los playoffs y le dio a Alex Bowman vida en la postemporada.

Blaney se ubicó 13.º a dos vueltas del final, luego se colocó al frente con su Ford del equipo Penske y avanzó hasta la bandera a cuadros. Superó al mexicano Daniel Suárez por 0,031 segundos, a Justin Haley por 0,036 y a Cole Custer por 0,049.

Erik Jones fue quinto y Chris Buescher sexto. Cualquiera de los pilotos detrás de Blaney habría ganado por primera vez esta temporada y se habría quedado con el último puesto en la parrilla de playoffs de 16 pilotos.

Pero Blaney, un excampeón de la serie que ya tenía asegurado el puesto, les privó de su momento de gloria. Su victoria aseguró que Bowman, quien sufrió un accidente al principio de la carrera y tuvo que verla durante más de tres horas por televisión para conocer su destino, competiría por el campeonato esta temporada.

Los primeros 19 autos en cruzar la meta quedaron a medio segundo de Blaney, quien terminó segundo en la clasificación de la temporada regular. William Byron, ganador de las 500 Millas de Daytona, ya se había asegurado el título de la temporada regular.

”¡Qué últimas vueltas tan locas!”, dijo Blaney, quien esperó hasta el final para avanzar con agresividad entre el tráfico. “Definitivamente no es una forma tan tradicional como nos gusta correrlas; nos gusta liderar vueltas y cosas así. Simplemente no pudimos llegar hasta el último segundo”.

Suárez, quien será reemplazado en Trackhouse Racing al final de la temporada, se mostró decepcionado por no llegar a los playoffs. “En general tuve un buen auto. Pero no fue suficiente y llegó un poco tarde”, dijo Suárez.

Haley, quien probablemente será reemplazado en Spire Motorsports a finales de año, también se mostró frustrado. La única victoria de Haley y Spire en la Cup Series fue en esta carrera de 2019, cuando se vio acortada por la lluvia mientras Haley lideraba.

“Duele, sobre todo con el año que ha tenido el auto 7. Obviamente tuvimos una temporada difícil”, dijo Haley.

Los playoffs comienzan el próximo domingo en el Darlington Raceway de Carolina del Sur. La carrera fue la última de la temporada regular de 2024 y la ganó Chase Briscoe, quien aprovechó la victoria para conseguir el último puesto en los playoffs.

