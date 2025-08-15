Rusia presentará una postura clara en la cumbre de Alaska

Rusia dejará clara su postura durante la próxima reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, según informaron este viernes los medios rusos.

“No estamos planeando nada con anticipación. Sabemos que tenemos argumentos, una postura clara y comprensible”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al canal de televisión Rossiya-24 en su llegada a Alaska, donde se celebrará la cumbre.

Asimismo, añadió que dejarían claros sus argumentos, ya que se estableció un importante trabajo preliminar durante la visita de Steve Witkoff, enviado especial de Trump, a Rusia, según explicó.

Lavrov calificó de “muy útil” a la conversación que se llevará a cabo en Anchorage, Alaska.

Por su parte, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, confirmó que la reunión comenzará con una sesión privada en la que solo participarán los dos líderes y sus intérpretes, seguida de conversaciones ampliadas las que se unirán cinco delegados de cada lado.

Según Ushakov, las conversaciones se centrarán en resolver la crisis de Ucrania, así como abordar “tareas más amplias para garantizar la paz y la seguridad y los asuntos internacionales y regionales actuales y más apremiantes”.