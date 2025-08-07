Royal Mail lanza sellos de homenaje a Monty Python y sus icónicos personajes

FOTO: Servicio postal británico celebra a Monty Python con sellos de sus sketches y personajes

LONDRES (AP) — Y ahora, algo completamente diferente: el servicio postal británico, conocido como Royal Mail, celebró la comedia absurda de Monty Python con sellos especiales.

La serie de diez sellos anunciada el jueves celebró algunos de los personajes y frases más emblemáticas del grupo, de “Nudge, nudge” a “The Lumberjack Song”.

Seis sellos representaron escenas de la serie de comedia de sketches “Monty Python’s Flying Circus”, incluyendo “The Spanish Inquisition”, ”The Ministry of Silly Walks”, “Dead Parrot” y “The Nude Organist” (“El organista desnudo”).

Otros cuatro conmemoraron el 50 aniversario de la película de culto de 1975 “Monty Python and the Holy Grail” (“Monty Python y el santo grial”), incluyendo uno que mostró al Caballero Negro perdiendo extremidades e insistiendo, “No es más que un rasguño”.

Los sellos se pudieron pre-ordenar desde el jueves y estarán a la venta el 14 de agosto.

Con un elenco integrado por Michael Palin, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones y Graham Chapman, Monty Python llevó una mezcla única de sátira, surrealismo y tonterías a las pantallas de televisión británicas en una serie que se emitió de 1969 a 1974. El grupo también realizó varias películas, incluyendo “And Now for Something Completely Different” (“Se armó la gorda”), “Monty Python’s Life of Brian” (“La vida de Brian”) y “Monty Python’s The Meaning of Life” (“El sentido de la vida”).

David Gold, director de asuntos externos de Royal Mail, dijo que la colección “honra un cuerpo de trabajo que ha moldeado el paisaje cómico durante casi seis décadas.”

Palin expresó que estaba “muy contento de compartir un sello con el organista desnudo”.

El grupo se disolvió en gran medida en la década de 1980, y Chapman murió de cáncer en 1989. Los cinco Python sobrevivientes se reunieron en 2014 para una serie de espectáculos en vivo.

Jones murió en 2020 de una forma rara de demencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.