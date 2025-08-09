FOTO: Rodri del Man City enfrenta un contratiempo por lesión antes del inicio de la temporada

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Rodri, centrocampista del Manchester City, podría perderse el inicio de la temporada de la Liga Premier debido a una lesión que sufrió durante el Mundial de Clubes, dijo el entrenador Pep Guardiola.

El ganador del Balón de Oro 2024 se perdió casi toda la campaña pasada tras romperse el ligamento cruzado anterior, y Guardiola describió el último contratiempo del internacional español como una “gran lesión”.

Se cree que en esta ocasión el problema es en la ingle y que ocurrió durante la derrota del City del 30 de junio por 4-3 ante el Al-Hilal en el Mundial de Clubes. Rodri ingresó de cambio en la segunda mitad, pero abandonó el juego en el tiempo extra.

“Rodri está mejorando, pero tuvo una gran lesión en el último partido contra el Al-Hilal y durante las últimas cinco o seis semanas”, indicó Guardiola. “Está entrenando ahora mismo y en los últimos dos o tres días está mejor. Esperamos que tal vez el parón internacional sea cuando esté realmente en forma”.

El City, que tuvo dificultades sin su pilar en el centro del campo la temporada pasada, comienza su campaña 2025-26 el próximo sábado contra el Wolverhampton. También jugarán contra el Tottenham y el Brighton antes del parón internacional de septiembre.

Guardiola dijo que existe la posibilidad de que Rodri “pueda jugar algunos minutos” antes del parón.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Rodri? Rodri sufrió una lesión en la ingle durante el Mundial de Clubes.

¿Quién lo confirmó? El entrenador Pep Guardiola informó sobre la situación del jugador.

¿Cuándo ocurrió la lesión? El incidente ocurrió el 30 de junio durante un partido contra el Al-Hilal.

¿Dónde comenzó la temporada 2025-26? El Manchester City inició su campaña el próximo sábado contra el Wolverhampton.

¿Por qué es importante Rodri? Es un pilar fundamental en el centro del campo del City, y su ausencia afectó al equipo la temporada pasada.