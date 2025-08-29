Revelan mensajes de Michael Jordan y ejecutivos de NASCAR en batalla antimonopolio

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — La amarga disputa entre NASCAR y dos de sus equipos, que presentaron una demanda federal antimonopolio contra el gigante de las carreras de autos, salió a la luz pública el jueves durante una audiencia acrimoniosa que incluyó la divulgación de correos electrónicos y mensajes de texto llenos de improperios del propietario del equipo Michael Jordan y otros litigantes de alto perfil.

En un intercambio, el retirado miembro del Salón de la Fama de la NBA y copropietario del equipo 23XI Racing utilizó un lenguaje despectivo sobre Joe Gibbs Racing y los otros 13 equipos que firmaron los nuevos acuerdos de carta de NASCAR el pasado septiembre.

“Los equipos van a lamentar no unirse a nosotros”, escribió Jordan en un mensaje de texto a Curtis Polk, su gerente de negocios, quien, junto con Jordan y el tres veces ganador de Daytona 500, Denny Hamlin, son propietarios de 23XI Racing.

Esa organización y Front Row Motorsports fueron los únicos dos que se negaron a firmar acuerdos de extensión sobre los acuerdos de carta, el equivalente a franquicias en otros deportes. Los dos equipos luego demandaron a NASCAR, acusándolo de ser un matón y un monopolio en una pelea que se ha desarrollado durante todo el año y que llevó a ambos equipos a decir que corren el riesgo de cerrar si la serie vende sus cartas sin su consentimiento.

Sin embargo, nada ha sido tan explosivo como los detalles que salieron a la luz por primera vez el jueves cuando se divulgaron documentos relacionados con el descubrimiento.

NASCAR es de propiedad privada de la familia France, con sede en Florida, con el hijo del fundador Bill France Sr., Jim, como presidente actual. Su nieta, Lesa France Kennedy, es la vicepresidenta ejecutiva y estuvo en la corte por primera vez desde que comenzó el caso.

Steve Lauletta, el presidente de 23XI Racing, en un momento escribió “probablemente la respuesta es que Jim muera” para que los equipos obtengan mejores términos en un acuerdo de carta, mientras que Hamlin dijo “mi desprecio por la familia France es profundo... (pero) por favor no saboteemos nuestro propio negocio.”

En una conversación de texto parcialmente redactada entre Jordan y Polk, presumiblemente sobre el precio de las cartas, Jordan escribió que “no estoy vendiendo incluso si estuvieran a la venta (redactado). ¿Qué haríamos?” Polk responde "¡Esto es solo un pasatiempo!" y Jordan responde “Podría solo jugar golf.”

En un segundo intercambio, Jordan discute con Polk el costo de firmar a un piloto cuyo nombre está redactado.

“Perdí eso en un casino. Hagámoslo”, respondió Jordan.

NASCAR tuvo su propio intercambio de correos electrónicos llenos de improperios entre altos ejecutivos divulgados. El comisionado Steve Phelps en un correo electrónico escribió que las conversaciones no habían sido productivas y argumentó que una propuesta temprana de carta ofrecía “cero victorias para los equipos” y en otro mensaje escribió que las cartas “deben reflejar una posición intermedia o estamos muertos en el agua: las firmarán pero estamos (improperio) avanzando.”

Steve O’Donnell, el presidente de NASCAR, tampoco le gustó una versión temprana porque devolvería el modelo de NASCAR a los términos de 1996 con una actitud de "(Improperio) los equipos, dictadura, motorsport, redneck, deporte sureño, pequeño,” escribió.

Jeffrey Kessler, el abogado de 23XI y Front Row, argumentó que los intercambios de NASCAR, así como los planes de contingencia sobre cómo NASCAR podría prevenir la competencia rival, prueban que NASCAR está monopolizando el mercado de carreras de autos stock.

El juez dijo que dictará sentencia sobre la solicitud la próxima semana después de la primera carrera de playoffs de la temporada. Reddick y Bubba Wallace están en el campo de playoffs para 23XI y también lo está Hamlin, quien conduce para JGR.

Fuera de la corte, Jordan dijo que ha estado abierto a un acuerdo pero está dispuesto a ver el caso llegar a juicio. Kessler advirtió que si 23XI y Front Row no reciben sus cartas de vuelta, cerrarán en 2026.

“Mira, he sido un fanático del juego durante mucho tiempo”, dijo Jordan. “Cuando comenzamos todo este proceso, siempre dije que quiero luchar por el mejoramiento del deporte. Aunque intentaron señalar que hemos ganado algo de dinero, tuvimos un negocio exitoso. Ese no es el punto. El punto es que el deporte en sí necesita cambiar continuamente para los fanáticos, así como para los equipos.

“Así como para NASCAR también, si lo entienden”, dijo Jordan. “Siento que hoy hicimos una buena declaración sobre eso y espero ir hasta el final. Si tengo que luchar hasta el final, por el mejoramiento del deporte, lo haré.”