Reseña: En “Caught Stealing”, un thriller criminal en la Nueva York de los 90 con Austin Butler

Darren Aronofsky ya realizó varias películas indeleblemente neoyorquinas. Pero, por encantadora que fuera la paranoia monocromática subterránea de “Pi” (“Pi, el orden del caos”) y por conmovedora que consideraron la tragedia dilatadora de pupilas de su sombrío “Requiem for a Dream” (“Requiem por un sueño”) ambientado en Brighton Beach, la más reciente película del director, “Caught Stealing” (“Atrapado robando”), es fácilmente el retrato más afectuoso del director de su ciudad natal.

Eso también pudo ser una forma divertida de describir una película donde los cuerpos son brutalizados, los cadáveres se acumulan e incluso un gato termina cojeando. Pero “Caught Stealing”, un magnífico thriller de atraco y comedia protagonizado por Austin Butler como un hombre del Lower East Side que se ve involuntariamente arrastrado a un mundo criminal de pesadilla, fue una película de época. Estuvo ambientada en 1998. Y ninguna cantidad de sangre pudo restar el abrumador cariño que Aronofsky sintió por la Nueva York de los años 90.

Butler interpretó a Hank Thompson: un exbeisbolista que ya no puede jugar; un barman que, después de algunos de los primeros eventos de la película, ya no puede beber; y un devoto fanático de los Gigantes de San Francisco rodeado de fanáticos de los Mets. Como dice su casi novia Yvonne (Zoë Kravitz), es “un buen chico de campo” que llama a su madre en California todos los días. Terminan cada llamada con "¡Vamos, Giants!"

Hank estaba lejos de ser el primer tipo común atrapado en sindicatos del crimen subterráneo, pero hubo varias cosas que distinguieron a “Caught Stealing”. Primero, sus problemas provinieron, como les sucedieron a muchos neoyorquinos, de su vecino. Russ (Matt Smith), el punk británico con una mohicana que vive al lado, viajó de emergencia a Londres y dejó su gato con Hank para que lo cuidara.

Pronto, sin embargo, un par de skinheads de la mafia rusa (Yuri Kolokolnikov, Nikita Kukushkin) estuvieron golpeando la puerta de Russ y poco después, golpeando a Hank también. La paliza que le dieron a Hank fue inesperadamente brutal, y fue el primer indicio de que “Caught Stealing” buscaba algo un poco diferente. Cuando Hank se despertó en el hospital, le faltaba un riñón y le dijeron que no podía volver a beber alcohol.

Para Hank, no fue su primer encuentro con la fatalidad relacionada con el alcohol. En flashbacks que se repitieron como pesadillas de Hank, lo vieron como un prometedor jugador de béisbol de secundaria, a punto de ser reclutado por los profesionales. Mientras bebía y conducía, se salió de la carretera para no chocar con una vaca y se impactó directamente contra un poste. Su amigo murió, y la rodilla de Hank nunca volvería a ser la misma.

Mientras tanto, el interés de la mafia rusa siguió en espiral, involucrando a una detective de la policía (Regina King, en un papel excelente), al jefe de los skinheads, Colorado (Bad Bunny), y a un par de hermanos judíos ortodoxos (Liev Schreiber y Vincent D’Onofrio). La pregunta que siguió surgiendo fue si Hank podría sobrevivir en este mundo. ¿Era un asesino? Él no lo creía, aunque había matado. Como decía la detective de King, “Pensé que tal vez jugabas al béisbol de verdad”.

El papel de Butler mostró su talento mucho mejor que “Elvis”. Aronofsky capturó al dulce chico que lleva dentro, con un toque de algo más. Si alguna vez pareció que Butler podría quedar atrapado en su papel revelación, “Caught Stealing” mostró cómo podía llevar una película con una actuación mucho menos adornada.

Para Aronofsky, poco en su filmografía reciente que incluye a “The Whale” (“La ballena”) y “Mother!” ("¡Madre!”), sugeriría que una odisea neoyorquina al estilo de “After Hours” (“Después de hora”) sería lo próximo de él. La película fue un poco desaliñada y ocasionalmente se deseó más humor en el camino. Pero “Caught Stealing”, basada en la novela de 2004 de Charlie Huston, fue un viaje, ante todo, en la nostalgia de los años 90.

Las imponentes Torres Gemelas fueron un recordatorio regular de que esto ocurrió hace mucho tiempo, de hecho, incluso si la Nueva York de la película de Aronofsky parecía dolorosamente familiar para algunos. Eso se aplicó a lugares por los que la película pasó rápidamente, como Kim’s Video y Shea Stadium, los bares de Alphabet City de la película y las preocupaciones ahora pasadas de moda de que los minutos del celular se agoten. Hank tuvo otro vecino, de quien se burló con Yvonne por cómo describió su trabajo: “creador de sitios web”.

El final del verano siempre fue un momento curioso en los cines, pero esto se aplicó especialmente para ese año. De alguna manera hubo no una, sino dos excelentes películas neoyorquinas, ambas ricas en fanatismo por el béisbol, en “Caught Stealing” y “Highest 2 Lowest” de Spike Lee. Hollywood aparentemente tuvo poca idea de qué hacer con las películas de género de autores que no son obvias candidatas a premios. Estas fueron películas que quizás no fueron jonrones, pero sus directores definitivamente las estiraron para bases extra.

“Caught Stealing”, un estreno de Columbia Pictures, tuvo una clasificación R (que requirió que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por contenido violento fuerte, lenguaje generalizado, escenas sexuales/desnudez y breve uso de drogas. Duración: 107 minutos. Tres estrellas de cuatro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.