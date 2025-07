Regulador británico propone estatus especial para Apple y Google con cambios esperados

LONDRES (AP) — El organismo de control antimonopolio de Gran Bretaña propuso etiquetar los ecosistemas móviles de Google y Apple con “estatus de mercado estratégico”, lo que obligaría a las grandes empresas tecnológicas a realizar cambios para mejorar la competencia.

El anuncio del miércoles de la Autoridad de Competencia y Mercados siguió a investigaciones separadas que inició a principios de año sobre Android de Google y iOS de Apple, utilizando regulaciones de mercado digital recientemente adquiridas diseñadas para proteger a los consumidores y empresas de prácticas desleales por parte de las grandes empresas tecnológicas.

La agencia afirmó que Apple y Google mantienen un “duopolio efectivo”, con un 90-100% de los dispositivos móviles en Gran Bretaña operando en una de estas plataformas móviles. Su investigación encontró una serie de preocupaciones que afectaron a empresas y consumidores, como revisiones de aplicaciones impredecibles, clasificaciones inconsistentes en las tiendas de aplicaciones y comisiones en compras dentro de aplicaciones de hasta un 30%.

La agencia también reveló medidas para mejorar la competencia, incluyendo revisiones de aplicaciones y clasificaciones en las tiendas de aplicaciones “justas y transparentes” para dar “certeza” a los desarrolladores de aplicaciones británicos.

Google calificó la decisión como “decepcionante e injustificada”, y afirmó que Android ha ahorrado dinero a los desarrolladores de aplicaciones porque no tuvieron que adaptarse a diferentes modelos operativos para cada smartphone.

El director senior de competencia de la empresa, Oliver Bethell, expresó que es “crucial que cualquier nueva regulación esté basada en evidencia, sea proporcionada y no se convierta en un obstáculo para el crecimiento en el Reino Unido”.

Apple no respondió de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press el miércoles por la mañana. El regulador está buscando comentarios sobre su propuesta y tiene hasta el 22 de octubre para tomar una decisión final.