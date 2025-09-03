Putin y Kim Jong Un inician conversaciones bilaterales en Beijing
Putin y Kim Jong Un se reunieron en Beijing para mantener diálogos bilaterales tras un desfile militar en honor al 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.
03/09/2025 | Redacción Cadena 3
BEIJING (AP) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se reunieron el miércoles para iniciar conversaciones bilaterales en Beijing.
Los dos líderes se encontraron formalmente en la casa de huéspedes estatal Diaoyutai después de asistir a un importante desfile militar en el corazón de la capital china con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.
Putin y Kim viajaron desde una recepción formal hasta el lugar de la reunión en el mismo vehículo, según dijo el Kremlin en una publicación en redes sociales.
