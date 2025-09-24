En vivo

Mundo

Protestas y fuerte seguridad mientras Maccabi Tel Aviv enfrenta a PAOK en Grecia

La policía llevó a cabo una operación de seguridad en Grecia ante las protestas por la guerra en Gaza. El partido de la Liga Europa terminó en empate 0-0.

24/09/2025 | 16:08Redacción Cadena 3

FOTO: Protestas y fuerte seguridad mientras Maccabi Tel Aviv enfrenta a PAOK en Grecia

SALÓNICA, Grecia (AP) — La policía llevó a cabo una operación de seguridad a gran escala el miércoles afuera del estadio antes del partido del club israelí Maccabi Tel Aviv contra el local griego PAOK en la Liga Europa.

Salónica, en el norte de Grecia, fue escenario de dos pequeñas protestas previo al encuentro, pidiendo que los clubes israelíes sean expulsados de los torneos europeos en respuesta a las numerosas bajas en la guerra en Gaza. PAOK y Maccabi empataron 0-0.

Alrededor de 120 aficionados israelíes viajaron a Grecia para el partido y fueron retenidos detrás de un cordón policial antes de entrar al estadio Toumba, con capacidad para 28.000 asientos. Oficiales de una unidad de fuerzas especiales escoltaron el autobús del Maccabi hasta el lugar, mientras que perros detectores de explosivos del escuadrón antibombas inspeccionaron el sitio.

Anteriormente, los manifestantes escalaron un andamio en un complejo de edificios que también alberga el consulado de Estados Unidos y desplegaron una pancarta con la palabra “Genocidio” en inglés desde el costado del edificio.

La policía detuvo a varios manifestantes en el lugar.

___

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Grecia? La policía realizó una operación de seguridad antes del partido entre Maccabi Tel Aviv y PAOK.

¿Quiénes participaron en las protestas? Los manifestantes pidieron la expulsión de clubes israelíes de torneos europeos.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se realizó el miércoles, con un empate 0-0.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? El encuentro tuvo lugar en el estadio Toumba en Salónica.

¿Por qué se realizaron las protestas? Las protestas fueron en respuesta a las bajas en la guerra en Gaza.

[Fuente: AP]

