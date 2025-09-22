Protestas en Ecuador: manifestantes atacaron cuartel en Otavalo por alza de diésel

QUITO (AP) — La policía ecuatoriana informó que alrededor de 1.000 manifestantes atacaron y destruyeron el lunes la mayor parte de un cuartel y vehículos policiales en la ciudad de Otavalo, de mayoría indígena, en medio de un paro en rechazo al reciente incremento del precio del diésel.

El ataque ocurrido en esa población, 60 kilómetros al norte de la capital, dejó “dos policías heridos, daños a las instalaciones de la Policía Judicial (y) daños a las viviendas de los efectivos”, señaló un comunicado de la policía.

Precisó que además se registró el robo de cuatro motocicletas y “vehículos policiales y civiles incendiados, entre otros actos vandálicos”. El comunicado está acompañado de imágenes de la destrucción causada.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas tan solo dijo acerca de lo ocurrido en un mensaje en Facebook que “denunciamos la represión violenta contra comunidades movilizadas en Otavalo y en varios territorios del país, en este primer día de paro nacional”.

El presidente Daniel Noboa, un político millonario que asumió su segundo mandato en mayo pasado, implementó una política de ajuste como el despido de miles de trabajadores y la reclasificación de salarios de empleados estatales.

El 12 de septiembre, Noboa dispuso la eliminación del subsidio estatal de 1.100 millones de dólares al diésel, lo que incrementó el valor del combustible generando de inmediato el rechazo de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales e indígenas, que efectuaron protestas en siete provincias del país. El gobierno respondió decretando el estado de excepción en los sitios de conflicto.

Las protestas, inicialmente realizadas por transportistas de carga pesada y pasajeros, incluyeron bloqueos de algunas vías que duraban pocas horas, aunque en las grandes ciudades la situación fue casi normal.

La semana pasada, esa poderosa confederación indígena decretó un paro nacional bloqueando algunas vías, entre ellas la Panamericana.

Con la eliminación del subsidio, el costo del diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares por cada galón. Para disminuir el impacto de la medida, el gobierno ofreció bonos económicos de hasta 1.800 dólares a los transportistas y programas de apoyo y tractores para los agricultores, entre otras medidas.

Durante los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), levantamientos indígenas en rechazo al aumento del precio de los combustibles sumergieron al país en la violencia durante tres semanas y llevaron a esos presidentes al borde de la renuncia.