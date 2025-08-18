FOTO: Prevén que huracán Erin genere oleaje peligroso y vientos a lo largo de costa de Carolina del Norte

MIAMI (AP) — Un huracán Erin comenzó a azotar partes del Caribe con lluvia y viento el lunes antes que, de acuerdo con los pronósticos, ocasione un oleaje peligroso y corrientes de resaca a lo largo de la costa este de Estados Unidos esta semana.

Las autoridades ordenaron evacuaciones en algunas islas a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte, aunque no se pronostica que la tormenta toque tierra directamente. También advirtieron que algunas carreteras podrían ser inundadas por olas de 4,6 metros (15 pies).

El monstruoso sistema volvió a ganar fuerza la madrugada del lunes para alcanzar categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora (140 millas por hora), cuando comenzaba a azotar las islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Los meteorólogos han pronosticado que Erin girará hacia el noreste y se alejará del este de Estados Unidos, pero aún se espera que produzca olas peligrosas y corrientes de resaca y podría llevar vientos con fuerza de tormenta tropical a la costa de Carolina del Norte, dijo Dave Roberts del Centro Nacional de Huracanes.

Se ordenaron evacuaciones a partir del lunes en la isla de Hatteras y la isla de Ocracoke en los Outer Banks, en el apogeo de la temporada turística en la delgada franja de islas de barrera de baja altitud que se adentra en el Atlántico.

Se esperaba que las inundaciones costeras comenzaran el martes y continuaran hasta el jueves.

Hay preocupaciones de que varios días de fuerte oleaje, vientos y olas altas destruyan partes de la carretera principal que corre a lo largo de las islas de barrera, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades advirtieron que algunas rutas podrían ser intransitables durante varios días.

Pero no había señales de pánico en la isla de Hatteras, dijo Angela Tawes, copropietaria de Conner’s Supermarket. “Luce muy hermoso afuera. Es difícil para la gente sentir que viene un huracán cuando está tan precioso”, dijo.

Erin, el primer huracán del Atlántico del año, alcanzó un estado extremadamente peligroso de categoría 5 el sábado con vientos de 260 km/h (160 mph) antes de debilitarse. Se espera que permanezca como un huracán grande y de categoría 3 o más hasta mediados de semana.

“Están lidiando con un huracán fuerte. La intensidad está fluctuando. Es un huracán peligroso en cualquier caso”, afirmó Richard Pasch del Centro Nacional de Huracanes.

Alrededor de las 5:00 de la madrugada del lunes, Erin se encontraba unos 180 kilómetros (110 millas) al norte de la isla Gran Turca y unos 1.400 kilómetros (880 millas) al sur-sureste de cabo Hatteras, Carolina del Norte.

La alerta de tormenta tropical sigue en vigor para el sureste de las Bahamas y las islas Turcas y Caicos, informó el centro de huracanes.

Las bandas exteriores de Erin azotaron partes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes con fuertes lluvias y vientos de tormenta tropical durante el domingo.

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el Atlántico con el cambio climático. El calentamiento global está provocando que la atmósfera retenga más vapor de agua y eleva las temperaturas oceánicas, y las aguas más cálidas proporcionan a los huracanes el combustible para desatar más lluvia y fortalecerse más rápidamente.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.