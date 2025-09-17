Presidente de Ecuador propone una Asamblea Constituyente antes de fin de año

QUITO (AP) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el miércoles que estaba dispuesto a convocar una Asamblea Constituyente antes de finalizar el año, luego de los estancamientos recurrentes con la Corte Constitucional, a la que acusó de bloquear una serie de iniciativas del ejecutivo para modificar la Constitución.

En una carta publicada en la red social X la noche del miércoles, el mandatario señaló que el cambio "no puede lograrse mientras las reglas actuales nos impidan luchar contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen".

Después de acusar a la Corte Constitucional de rechazar las propuestas por "puro activismo político", aseveró que ante dicho escenario "no hay espacio para la excusa, solo para la acción". Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta, convocó a una Asamblea Constituyente.

En medio de roces con la Corte Constituyente, que suspendió temporalmente varios artículos de tres leyes aprobadas por el legislativo, de mayoría oficialista, Noboa remitió en agosto un pliego de preguntas para su aval que incluían el control político para los propios jueces constitucionales.

Muchos de los puntos, incluida esa cuestión, fueron rechazados, aprobando únicamente dos de ellas. Posteriormente, el mandatario insistió y envió otro pliego de preguntas, las cuales fueron aceptadas parcialmente.

“Una Constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional. Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan un marco normativo de un nuevo Ecuador”, aseveró Noboa en su misiva.

Para lograr su objetivo, el presidente debe presentar una solicitud formal a la Corte Constitucional justificando en su propuesta, los argumentos y la pregunta que será sometida a una consulta popular. También debe adjuntar un estatuto que detalle la forma de elección de los representantes constituyentes y las reglas del proceso electoral. El máximo organismo constitucional debe aprobar o rechazar la propuesta.

La oficina de prensa de la Corte Constitucional dijo a la AP que hasta el momento no había recibido un pedido de Noboa para convocar una Asamblea Constituyente.

La última Asamblea Constituyente de Ecuador se instaló en 2007, durante el mandato del expresidente Rafael Correa, y terminó un año después con la aprobación en referendo de la Constitución vigente.

El constitucionalista André Benavides explicó a The Associated Press que “no se trataba de una mera pregunta de consulta popular”, pues Noboa debía establecer cómo sería el funcionamiento de la Asamblea Constituyente y sus tiempos.

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, Noboa planteó refundar Ecuador a través de una Asamblea Constituyente, pero la propuesta quedó en suspenso debido a que su partido, Acción Democrática Nacional, consolidó una mayoría legislativa.