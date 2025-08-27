Presentan nueva denuncia penal contra Álvaro Uribe por “hostigamiento y amenazas”

El senador Iván Cepeda radicó una nueva acción penal en la Fiscalía contra el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, sus dos hijos y otro dirigente del partido Centro Democrático por presuntas responsabilidades en los delitos de calumnia e injuria agravadas, hostigamiento agravado y amenazas, informaron medios internacionales.

Lo fundamentó en lo que llamó una campaña sistemática de persecución y difamación desplegada a través de redes sociales, medios de comunicación y campañas internacionales que les atribuyen falsamente conductas punibles.

Cepeda aduce que dicha ofensiva difamatoria alentó contra la “integridad moral” y los derechos a la vida y a la integridad personal de la “bancada de víctimas” del proceso penal contra el ex mandatario.

La denuncia busca que la Fiscalía investigue y establezca responsabilidades penales y, a propósito, Cepeda difundió un comunicado en que denunció que Uribe y sus aliados los vincularon con organizaciones terroristas y de narcotráfico.

“De manera temeraria, han acusado falsamente a Iván Cepeda Castro de ‘máximo jefe político de FARC’, ‘el Perfecto Camarada de las FARC’, ‘determinador político del narcotráfico’, entre otros señalamientos mendaces y calumniosos, que tienen por propósito afectar su reputación, poniendo en alto riesgo su seguridad”, dice el texto.

El anuncio ocurre tras la sentencia de primera instancia que declaró culpable a Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal, resultado histórico que lo convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, indica el sitio Actualidad RT.

En efecto, el pasado 1 de agosto, Uribe fue condenado, en primera instancia por la jueza Sandra Heredia, a 12 años de prisión domiciliaria en su residencia en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia (noroeste), tras ser hallado culpable.

Pero el 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad inmediata hasta que se defina la segunda instancia del fallo condenatorio.

El plazo para que el tribunal tomara esta decisión, con la cual se ratifica o se anula la condena impuesta, se cumpliría el 16 de octubre de 2025.

De acuerdo con informaciones de la agencia de noticias Xinhua, Uribe Vélez renunció ante el Tribunal Superior de Bogotá a la prescripción de su proceso penal.