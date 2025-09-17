FOTO: Peralta logra su 17ª victoria, Yelich conecta jonrón y Cerveceros vencen 9-2 a Angelinos

MILWAUKEE (AP) — El dominicano Freddy Peralta permitió dos hits, recetó 10 ponches y logró su 17ma victoria, el número más alto de la campaña en la la Liga Nacional, para que los Cerveceros de Milwaukee vencieran el martes 9-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Christian Yelich conectó su 29º jonrón e impulsó tres carreras, por Milwaukee.

Peralta (17-6) extendió su récord personal de victorias y empató con Max Fried de los Yankees de Nueva York como líder en triunfos en las mayores. El quisqueyano también igualó el récord de la franquicia establecido por Zach Davies en 2017.

Asimismo, Peralta toleró una carrera con dos hits en seis entradas y otorgó dos bases por bolas. Sus únicos pecados fueron un sencillo de Carter Kieboom y el primer jonrón en la carrera de Denzer Guzman.

Peralta tuvo mucho apoyo en su 31ª apertura de la temporada.

Yelich hizo el trabajo pesado, pero Sal Frelick conectó un elevado de sacrificio, Caleb Durbin, Andrew Vaughn y Jackson Chourio impulsaron una carrera cada uno, en tanto que el venezolano William Contreras conectó un sencillo que remolcó dos más.

Christian Moore añadió un jonrón solitario contra Grant Anderson en el séptimo capítulo.

El abridor de los Angelinos, Caden Dana (0-2), permitió cinco carreras con ocho hits en tres innings y dos tercios.

Kieboom debutó con los Angelinos en la primera base, regresando a las mayores por primera vez desde el 1 de octubre de 2023, cuando estaba con Washington.

Los Angelinos seleccionaron el contrato de Kieboom antes del juego y colocaron al campocorto Zach Neto (distensión en la mano izquierda) en la lista de lesionados de diez días.

Por los Angelinos, los venezolanos Oswald Peraza de 4-0, Luis Rengifo de 1-0.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 4-1 con dos anotadas y una producida, Contreras de 4-2 con una anotada y dos impulsadas.