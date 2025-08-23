Paraguay otorga máxima condecoración militar al general de Comando Sur de EE.UU.

FOTO: Presidente de Paraguay concede al jefe del Comando Sur la máxima condecoración militar del país

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, otorgó este sábado el mayor reconocimiento que ese país puede conceder a un militar al condecorar en el Palacio de Gobierno al comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Alvin Holsey.

En el acto, reafirmaron la alianza estratégica entre ambas naciones, a apenas nueve días de que firmaran un Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA, por sus siglas en inglés), por el cual los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos tendrán la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay.

El reconocimiento otorgado a Holsey en su visita a la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, es la orden del mérito de las Fuerzas Militares “General de División Bernardino Caballero”, en el grado de Gran Cruz.

“Esta condecoración no solo honra su carrera ejemplar al servicio de su país, sino que constituye un genuino reconocimiento a su permanente apoyo a la República del Paraguay”, dijo Peña.

A la vez, destacó la “solidez de los vínculos históricos” que unen a Paraguay con Estados Unidos, como así también “la visión compartida de un continente más integrado y seguro”.

De esta forma, retomó el espíritu de lo señalado hace apenas nueve días, el pasado 14 de agosto, por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al dar cuenta de manera oficial de la firma de un Acuerdo de Tercer País Seguro con Paraguay.

“La participación continua con socios como Paraguay es vital para disuadir la inmigración ilegal y proteger nuestras fronteras. Estados Unidos mantiene su compromiso de trabajar con Paraguay para construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero para nuestro hemisferio”, dijo Rubio en esa oportunidad, en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.

Además, indicó que el acuerdo firmado constituye “solo un ejemplo de la amplia asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay” y destacó la figura del mandatario paraguayo: “Bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña, estamos profundizando la cooperación en los aspectos de seguridad, diplomático y económico. Juntos, combatimos la delincuencia transnacional, contrarrestamos a los actores malignos y promovemos la estabilidad regional”.