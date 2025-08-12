Pandilleros se amotinan en dos prisiones de Guatemala y toman rehenes

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Miembros de las dos pandillas más grandes de Guatemala —Barrio 18 y Mara Salvatrucha— protagonizaban el martes dos motines en dos prisiones de la capital en reclamo del regreso de 10 de sus líderes, que fueron enviados a otras cárceles y aislados.

El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó a The Associated Press que los pandilleros retienen a por lo menos seis guardas, uno de los cuales está herido de bala, de la Dirección del Sistema Penitenciario.

Los motines se producen en las prisiones Preventivo y Fraijanes 2, ambas en la capital guatemalteca.

Los amotinados “exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación I (la prisión adonde fueron trasladados) a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal... El Estado de Guatemala no se doblegará ante ustedes”, publicó Jiménez en su cuenta oficial de la red social X.

El traslado de los líderes pandilleros se produjo hace poco más de un mes luego de la masacre de siete personas en una funeraria mientras velaban a otro supuesto miembro de una pandilla.

El ministro de Gobernación ha responsabilizado a las pandillas de estar detrás de los últimos asesinatos ocurridos en el país por la pugna que mantienen entre sí los grupos rivales.

Jiménez aseguró que el gobierno no cederá ante las amenazas de los pandilleros y que éstos seguirán “sin privilegios, sin concesiones... La seguridad y la paz de los guatemaltecos está muy por encima de cualquier amenaza de estos criminales”, dijo.