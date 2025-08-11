Pakistán interrumpe servicios ferroviarios tras atentado en Baluchistán
Los ferrocarriles de Pakistán suspendieron el servicio de trenes por cuatro días tras un atentado en Baluchistán, donde separatistas interrumpieron las vías, sin heridos, pero con una larga historia de insurgencia.
QUETTA, Pakistán (AP) — Los ferrocarriles de Pakistán suspendieron el lunes durante cuatro días el servicio de todos los trenes hacia y desde una provincia suroccidental afectada por la insurgencia, después que separatistas volaran una vía férrea, descarrilando seis vagones de un tren de pasajeros, informaron las autoridades.
Nadie resultó herido en el ataque del domingo en Mastung, un distrito de Baluchistán, afirmó el portavoz de los ferrocarriles, Ikram Ullah. Los ingenieros estaban reparando la vía dañada, añadió.
El Jaffer Express viajaba desde Quetta, la capital provincial, hacia la ciudad norteña de Peshawar cuando fue atacado con una bomba, explicó Ullah.
El Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), prohibido por el gobierno, se atribuyó la responsabilidad del ataque en un comunicado, que se produce meses después que combatientes del ELB secuestraran un tren en el mismo distrito, matando a 21 rehenes antes que las fuerzas de seguridad pudieran abatir a 33 agresores.
El ataque ocurrió al tiempo que Pakistán se prepara para celebrar su 78vo Día de la Independencia, el 14 de agosto.
Baluchistán ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia por parte de separatistas que buscan la independencia del gobierno central. La provincia también alberga a milicianos vinculados a los talibanes paquistaníes.
El administrador local Shahid Khan dijo que el gobierno impuso toques de queda en algunas áreas del distrito de Bajaur, a lo largo de la frontera afgana en el noroeste problemático, y aconsejó a los residentes que permanecieran en sus hogares, lo que llevó a muchos a huir a lugares más seguros en preparación para una posible operación de seguridad contra los talibanes paquistaníes.
Bajaur fue una vez un bastión de los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), y el grupo ha resurgido allí. El TTP es un grupo separado pero estrechamente aliado con los talibanes afganos.
