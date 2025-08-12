Offset y JID lanzaron 'Bodies': rap en un momento de cambio musical

FOTO: Offset y JID colaboran en “Bodies” en un momento de cambio

NUEVA YORK (AP) — Sobre el papel, la canción podría parecer una combinación inusual, o algo que se asemeja a un juego de Mad Libs. Dos raperos de Atlanta con estilos idiosincráticos —el flujo melódico y agresivo de Offset y el hábil letrista JID— hablando el mismo idioma en 'Bodies'.

Su colaboración, grabada en gran parte en China, llegó sobre una muestra del corte de 2001 de la banda de nu-metal Drowning Pool, 'Bodies'. Se ha convertido en un éxito propio en la lista Hot 100 de Billboard de 2025, y también funcionó como un homenaje a la autodeterminación: mantenerse firme y trabajar hacia la evolución.

JID afirmó: 'Tan pronto como la tocó, fue como historia', al escuchar su 'Bodies' por primera vez. 'La producción es una de mis composiciones favoritas sobre las que he grabado'.

También sirvió como una especie de introducción a una nueva era para ambos artistas, quienes tienen nuevos álbumes este mes.

Una nueva perspectiva para JID

En el resplandor posterior a 'Bodies', JID lanzó su cuarto álbum, 'God Does Like Ugly' la semana pasada. El título es un juego de palabras con el coloquialismo sureño de su abuela, 'God don’t like ugly'.

'Es más intencional', dice sobre su nuevo lanzamiento. 'El último proyecto era más una historia de origen, de dónde vengo hasta ahora', comentó sobre 'The Forever Story' de 2022.

'Este es más cercano, actualizado, de dónde estoy mentalmente y mi perspectiva de la industria'.

Eso es inmediatamente evidente en el virtuoso 'God Does Like Ugly' y su formidable lista de colaboradores, entre ellos Clipse, Ciara, Don Toliver y Vince Staples.

También es evidente en el sencillo principal, 'WRK', un examen de la ambición, y la sorprendente carrera hacia el lanzamiento de su álbum. JID se embarcó en la gira 'Dollar & A Dream' inspirada por J. Cole, una serie de actuaciones exclusivas en Estados Unidos, donde los asistentes solo necesitaban pagar un dólar para entrar.

'Simplemente, pensé que era una idea genial. Una gran manera de ser íntimo y ver a tus fans', dice. 'Poder interpretar las nuevas canciones para ellos cada noche es perfecto'.

Offset mira al su interior

La motivación es ciertamente algo que ambos comparten, pero cuando se trata de sus nuevos lanzamientos, las comparaciones terminan ahí. Offset lanzará 'Kiari', su tercer álbum en solitario el 22 de agosto. El título es su nombre verdadero, una reflexión directa del álbum que él llama 'una mirada en el espejo'. Dice que es una colección de 'diferentes versiones de Offset, que provienen de Kiari... Siempre estoy tratando de cambiar de marca y recrear'.

Donde su último lanzamiento, 'Set It Off', buscaba 'traer de vuelta el rap, no tanto la melodía', como dijo a The Associated Press en 2023, 'Kiari' combina lo mejor de ambos mundos.

Dice que está sacando de 'eventos de la vida' en el álbum. 'Se siente muy personal', expresa. 'No solo sobre lo que estoy hablando, sino cuán serio es el momento para que yo prevalezca'.

'Set It Off fue una libertad', añade, prueba de que podía brillar como artista en solitario fuera de Migos, el grupo con el que alcanzó la fama.

'Kiari', en cambio, es 'yo, por lo que soy. Y reconocer quién soy, porque siento que a veces puedes perderte tratando de complacer a otras personas y tratando de hacer lo que quieren que hagas. Así que, este es como mi rebelión. Mi álbum de rebelión'.

Y tiene un equipo de colaboraciones de primera línea ayudándolo a rebelarse: no solo JID, sino también Gunna, Key Glock, YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign, Teezo Touchdown y quizás el más sorprendente de todos, John Legend en la emotiva 'Never Let Go'. Dice que es para el fallecido Takeoff, su compañero de banda en Migos y primo, quien murió en un tiroteo en 2022.

'Es una canción para él', dice Offset. 'En el último álbum, no había hecho una canción (para él) porque no podía en ese momento'.

Aun así, 'Never Let Go' fue un desafío. 'La canción es hermosa. Pude ser vulnerable en la canción y hablar y decir ciertas cosas que nunca había dicho en voz alta'.

'Kiari' es también el primer nuevo álbum de Offset desde el nacimiento de su tercera hija con la rapera Cardi B en septiembre, poco después de que ella solicitara el divorcio de él.

Es probable que los fans interpreten la última pista del álbum, 'Move On', como un tema sobre su relación. Dice que simplemente se trata de 'seguir adelante pacíficamente. Ese es el mensaje que se supone que debe ser: seguir adelante pacíficamente'.

Ha elegido terminar el álbum de esa manera para 'cerrar ese capítulo, simplemente seguir adelante. Se acabó y está hecho. Fue genial mientras duró. Eso no debería ser el tema para ninguno de los dos más. Es un libro que está cerrado'.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.