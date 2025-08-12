Ofensiva en Pakistán desplaza a más de 50.000 personas en su noroeste

KHAR, Pakistán (AP) — Las fuerzas de seguridad de Pakistán lanzaron una esperada "operación dirigida" contra insurgentes en un inestable distrito del noroeste, en la frontera con Afganistán, y miles de residentes huyeron a áreas más seguras, dijeron funcionarios el martes.

El gobierno no anunció formalmente el inicio del operativo en Bajaur, un antiguo bastión del Talibán paquistaní en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, pero un administrador gubernamental, Saeed Ullah, señaló que no se trataba de una operación a gran escala y que solo se estaban atacando escondites de insurgentes para evitar víctimas civiles.

Ullah estimó que alrededor de 20.000 familias, o más de 50.000 personas, abandonaron sus hogares en los últimos días por temor a la operación.

Los residentes reportaron que las fuerzas de seguridad, respaldadas por helicópteros, atacaron escondites de insurgentes en las zonas montañosas a lo largo de la frontera afgana.

Pakistán llevó a cabo una importante operación en Bajaur contra militantes paquistaníes y extranjeros en 2009, que desplazó a cientos de miles de personas.

Según Ullah, muchos de los nuevos desplazados se refugiaron en edificios gubernamentales y escuelas, donde las autoridades repartieron alimentos y otros productos básicos.

El jefe de la policía de Khyber Pakhtunkhwa, Zulfiqar Hameed, comentó que las autoridades están recopilando datos sobre los desplazados y apuntó que la operación sigue en marcha.

Los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan o TTP, son un grupo independiente aunque son un estrecho aliado del Talibán afgano, que tomó el poder en Kabul en agosto de 2021, mientras las tropas de Estados Unidos y la OTAN estaban en las últimas fases de su retirada del país tras 20 años de guerra.

Muchos líderes y combatientes del TTP han encontrado refugio en Afganistán e incluso han estado viviendo allí abiertamente desde la llegada al poder del grupo, lo que también ha envalentonado al Talibán paquistaní.

___

El periodista de The Associated Press Rasool Dawar en Peshawar, Pakistán, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.