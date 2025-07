Nominaciones al Ariel: "La cocina", "Sujo" y "Pedro Páramo" destacan en la lista

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El miércoles se revelaron las nominaciones para la 67ª entrega del Premio Ariel, en la que los filmes "La cocina", "Sujo" y "Pedro Páramo" se sumaron a destacadas producciones como "No nos moverán" y "Un actor malo".

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas incluyó estas obras en sus 25 categorías, resaltando a los directores como Alonso Ruizpalacios por "La cocina", Astrid Rondero y Fernanda Valadez por "Sujo", Pierre Saint Martin por "No nos moverán", Rodrigo Prieto por "Pedro Páramo" y Urzula Barba Hopfner por "Corina".

El filme "Sujo", que narra la vida del hijo de un sicario que intenta escapar de la violencia, tuvo una destacada presencia en diversos festivales cinematográficos tanto nacionales como internacionales. Aunque fue seleccionado como la posible representante de México para una nominación al Oscar en la categoría de mejor película internacional, no logró ingresar a la lista final.

"Pedro Páramo", adaptación de la célebre novela de Juan Rulfo, marcó el debut como director del reconocido cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, quien ha obtenido nominaciones al Oscar por su trabajo en películas como "Brokeback Mountain", "The Irishman" y "Killers of the Flower Moon". Su actuación en "Pedro Páramo" también le valió una nominación en la categoría de ópera prima.

Por su parte, "La cocina" es una adaptación de la obra teatral de Arnold Wesker. Protagonizada por el mexicano Raúl Briones y la estadounidense Rooney Mara, la trama gira en torno a un restaurante neoyorkino donde los dramas de la cocina son protagonizados por inmigrantes indocumentados.

Otro de los filmes nominados, "No nos moverán", sigue la historia de Socorro, quien busca al asesino de su hermano tras la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968. En tanto, "Un actor malo" presenta un drama sobre una actriz que acusa a su coprotagonista de mala conducta durante una escena íntima, destacando actuaciones de Alfonso Dosal y Fiona Palomo, que también fueron nominados al Ariel.

Además, la lista de nominados para mejor actor incluye a Juan Jesús Varela por "Sujo", Juan Ramón López por "Vergüenza", Manuel García Rulfo por "Pedro Páramo" y a Briones por "La cocina". En la categoría de mejor actriz, Palomo competirá contra Adriana Paz por "Arillo de hombre muerto", Luisa Huertas por "No nos moverán" y Naian González Norvind por "Corina".

En la sección de película iberoamericana, las nominaciones se extienden a "El 47" (España), "El Jockey" (Argentina), "El ladrón de perros" (Bolivia) y "El lugar de la otra" (Chile).

Por otro lado, las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere recibirán el Ariel de Oro por su trayectoria, junto con el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco.