Naufragio de bote con migrantes frente a Libia deja al menos 15 muertos

EL CAIRO (AP) — Un bote con migrantes a bordo naufragó el viernes temprano frente a la costa de Libia, dejando al menos 15 egipcios muertos, informaron autoridades libias.

La embarcación se dirigía a Europa y transportaba a decenas de personas cuando naufragó alrededor de las 2:00 de la mañana cerca de la ciudad oriental libia de Tobruk, según Marwan al-Shaeri, portavoz de medios de la administración general de la guardia costera en Tobruk.

Al-Shaeri confirmó que todos los fallecidos eran ciudadanos egipcios. Los guardacostas pudieron rescatar a dos tripulantes sudaneses, pero un tercero sigue desaparecido.

El vocero dijo a The Associated Press que el mar en esa zona no es adecuado para ninguna actividad de navegación, pero no pudo decir por qué el bote naufragó.

No estaba claro cuántas personas seguían desaparecidas. El grupo local de ayuda Abreen, que rastrea la actividad de migrantes, indicó el viernes temprano por la tarde en Facebook que 10 personas sobrevivieron al incidente.

Libia es un punto de tránsito dominante para los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y el Oriente Medio, por lo que son comunes incidentes de ahogamiento cerca de la costa del país. En diciembre, al menos 61 migrantes, incluidas mujeres y niños, se ahogaron frente a la ciudad de Zuwara en la costa occidental de Libia.

Según el proyecto de migrantes desaparecidos dirigido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 434 migrantes han sido reportados muertos y 611 desaparecidos frente a las costas de Libia en los últimos ocho meses. Más de 14.100 migrantes fueron interceptados y devueltos al país.

Libia se sumió en el caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que derrocó y mató al autócrata de larga data Muammar Gaddafi en 2011.