Murieron cinco periodistas de Al Jazeera en un bombardeo de Israel en Gaza

FOTO: Anas al-Sharif, uno de los fallecidos, fue acusado de "terrorista" por Israel.

Cinco periodistas de la cadena Al Jazeera, dos corresponsales y tres camarógrafos, murieron este domingo en un bombardeo realizado por tropas de Israel sobre una carpa de prensa en Ciudad de Gaza.

Entre las víctimas, se encuentra el periodista Anas al-Sharif, uno de los reporteros más reconocidos del canal por su cobertura del conflicto en la Franja de Gaza.

“Las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron esta noche a los corresponsales de Al Jazeera, Anas Al Sharif y Mohammed Qreiqeh, después de atacar una tienda de periodistas cerca del Hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza”, publico la cadena catarí en su página web.

“El corresponsal de Al Jazeera, Hani Al Shaer, dijo que el bombardeo también provocó la muerte de los fotógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa”, añadió la cadena de noticias.

Mientras Al Jazeera denunció el hecho como un ataque contra la prensa, el Ejército israelí negó la versión y aseguró que al-Sharif era “un miembro activo de Hamas”, organización considerada terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

Un comunicado de Israel, difundido horas después del ataque, aseguró que “Anas al-Sharif era el jefe de una célula en la organización terrorista Hamas y responsable de promover ataques con cohetes contra civiles israelíes”.

La cadena catarí, por su parte, rechazó esas acusaciones y reiteró que al-Sharif y sus compañeros estaban realizando cobertura periodística desde una carpa identificada como prensa, en el marco de su labor profesional.

Al Jazeera ha sido una de las pocas cadenas internacionales con corresponsales permanentes en el terreno, y su cobertura ha sido clave para dar visibilidad a los acontecimientos diarios del conflicto.

En varias ocasiones, la cadena ha denunciado ataques directos contra sus equipos y ha solicitado garantías para el trabajo de la prensa en zonas de guerra.