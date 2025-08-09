En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Banfield

Argentina

En vivo

Estadio 3

Atl. Tucumán vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Muere hombre en Iowa tras matar a tiros a vecinos y prender fuego a su propia casa, según la policía

Un hombre de 71 años disparó y mató a dos vecinos en Iowa antes de incendiar su casa, donde luego falleció. La policía investiga el suceso y revela antecedentes de disputas previas.

09/08/2025 | 22:41Redacción Cadena 3

FOTO: Muere hombre en Iowa tras matar a tiros a vecinos y prender fuego a su propia casa, según la policía

GLENWOOD, Iowa, EE.UU. (AP) — Un hombre de 71 años que mató a tiros a dos vecinos y luego incendió su propia casa en una pequeña ciudad de Iowa ha muerto a causa de las quemaduras, informaron las autoridades.

Dennis Burnell tenía quemaduras extensas cuando salió de su casa el miércoles por la noche y murió el viernes en la Unidad de Quemados del Centro Médico de la Universidad de Kansas, según un comunicado de prensa de la División de Investigación Criminal de Iowa.

Tras una disputa, Burnell disparó contra Brandon Oman, de 38 años, y su esposa, Stevie Oman, de 35, en el exterior de su casa en Glenwood, dijeron los investigadores. Los Oman vivían al otro lado de la calle de Burnell, según los registros de propiedad en línea del Asesor del Condado Mills. La pareja tiene una hija, según sus obituarios.

Testigos dijeron a la policía que hubo una explosión en la casa de Burnell antes del incendio, y los agentes que respondieron a los reportes del tiroteo encontraron la vivienda envuelta en llamas.

El jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, dijo horas después del incidente que las fuerzas policiales ya habían recibido reportes para que acudieran a la casa de Burnell por disputas anteriormente.

Los documentos judiciales en línea muestran que Burnell fue declarado culpable el pasado agosto de acoso en tercer grado a uno de sus otros vecinos y multado con más de 100 dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Iowa? Un hombre disparó y mató a dos vecinos antes de incendiar su casa y luego murió por las quemaduras.

¿Quién es la víctima? El hombre se llamaba Dennis Burnell, de 71 años, quien fue el autor de los disparos.

¿Cuándo sucedió el incidente? La disputa y el tiroteo ocurrieron el miércoles por la noche y Burnell murió el viernes.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En Glenwood, una pequeña ciudad de Iowa, EE.UU.

¿Por qué se inició la disputa? Se había informado de disputas anteriores entre Burnell y sus vecinos, lo que podría haber llevado al ataque.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho