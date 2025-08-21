Mónica Lewinsky y Amanda Knox unen fuerzas para recuperar su narrativa

Mónica Lewinsky fue muy consciente de lo que se siente cuando un nombre ya no le pertenece y se asocia a un personaje creado por otros. Un romance que tuvo con el presidente Bill Clinton hace casi 30 años, cuando ella era pasante en la Casa Blanca, la convirtió en un titular internacional.

Por eso, cuando Lewinsky leyó que Amanda Knox, otra mujer cuya imagen la precede, quería adaptar sus memorias para la pantalla, sintió que estaba en una posición única para ayudarle.

Knox estuvo en un programa de estudios en el extranjero en Italia en 2007 cuando una de sus compañeras de casa, Meredith Kercher, fue asesinada. Ella y su entonces novio Raffaele Sollecito rápidamente se convirtieron en los principales sospechosos. La historia fue una sensación en los tabloides y Knox fue apodada "Foxy Knoxy". Después de un largo juicio, ella y Sollecito fueron condenados por el asesinato de Kercher y sentenciados a más de 20 años de prisión; posteriormente fueron absueltos y exonerados.

Knox ya había contado su historia en dos memorias y había sido dramatizada por otros. Hubo una película de Lifetime sobre el caso y ella creía que la película de 2021 “Stillwater” (“Stillwater: Cuestión de sangre”) era injustamente familiar. “Tengo una historia que contar porque tengo una misión, y mi misión es ayudar a la gente a apreciar lo que realmente está sucediendo cuando la justicia falla”, manifestó Knox sobre por qué confió en Lewinsky para relatar su testimonio a través de “The Twisted Tale of Amanda Knox”.

“Esta mujer, que ha pasado por su propia versión del infierno donde el mundo la redujo a un chiste, me inspiró a sentir que tal vez había un camino a seguir en mi vida”, comentó Knox.

La serie limitada se volvió disponible en Hulu en Estados Unidos. Grace Van Patten (“Tell Me Lies”) protagoniza y tanto Knox como Lewinsky son productoras ejecutivas.

Trauma compartido pero diferente

Lewinsky no siempre estuvo en la posición de ayudar a otros a recuperar sus narrativas porque la suya era demasiado para soportar.

Recordó haber oído vagamente sobre el caso de Knox, pero no tenía la energía para prestarle atención. “Era alérgica a casos como este”, destacó Lewinsky.

“Acababa de salir de la escuela de posgrado a finales de 2006. Y 2007 fue un año muy desafiante para mí”. Creía que la escuela de posgrado conduciría a un nuevo comienzo y deseaba “tener una nueva identidad y conseguir un trabajo como una persona normal”. Dijo que darse cuenta de que eso no iba a suceder “fue un momento bastante devastador”.

En 2014, Lewinsky escribió un ensayo personal para Vanity Fair y se convirtió en una de sus colaboradoras. Luego produjo un documental y dio una charla TED llamada “El precio de la vergüenza”, donde abordó el ciberacoso y la humillación pública. Educar a otros le proporcionó a Lewinsky un propósito que había estado buscando. “Con casi todo lo que hago, me parece realmente importante que de alguna manera avance una conversación”, subrayó Lewinsky. Ahora presenta un pódcast llamado “Reclaiming with Monica Lewinsky”.

Para cuando comenzaron oficialmente a trabajar en “Twisted Tale”, Lewinsky estaba en modo protector. Lewinsky, de 52 años, 14 años mayor que Knox, quería protegerla de momentos dolorosos. Recordó estar particularmente preocupada de que Knox se traumatizara al leer el primer guion.

“Es la interpretación de otra persona. Hay licencia dramática”, explicó Lewinsky, quien dijo que aún puede “tener sensibilidades” al leer algo escrito sobre ella. En cambio, Knox estaba bien y Lewinsky aprendió que se sienten “afectadas por cosas diferentes”.

Knox señaló que una parte de ella quería asegurarse de que la serie de televisión captara correctamente era la escena del interrogatorio. La describió como “la peor experiencia de mi vida y un momento realmente definitorio en cómo todo este caso se descarriló”.

“Fui interrogada durante 53 horas en cinco días. No vemos eso en pantalla”, lamentó. Ahora defensora de la reforma de la justicia penal, Knox espera que los espectadores se conmuevan con la versión condensada y reconozcan “la verdad emocional y la verdad psicológica de ese escenario”.

Knox expresó que fue coaccionada para firmar una confesión que no entendía debido a la barrera del idioma. No hablaba italiano con fluidez y no tenía un abogado con ella en ese momento. En ese documento, Knox acusó erróneamente a un dueño de bar local del asesinato, y todavía tiene una condena por difamación debido a eso. Los abogados de Knox presentaron recientemente documentos para apelar esa decisión.

Cree que los interrogatorios deberían tener más transparencia “porque lo que sucede a puerta cerrada resulta en confesiones coaccionadas de personas inocentes hasta el día de hoy. Realmente quería arrojar luz sobre eso”.

Knox ha regresado a Italia tres veces desde su liberación de prisión. Una de esas veces fue para reunirse con el fiscal de su caso después de años de correspondencia. La creadora del programa, KJ Stenberg, comentó que tuvo que condensar más de 400 páginas de su escritura de ida y vuelta para su escena de reunión. Esa reunión finalmente se convirtió en el marco de la serie.

“El alcance de esta historia no es, ‘Aquí está lo malo que le pasó a Amanda, el fin’. El alcance de la historia es que Amanda regresa a Italia y para apreciar por qué tomó esa decisión, necesitamos volver y revisar todo lo que lleva a eso”, remarcó Knox.

Los espectadores también verán las perspectivas de otros, incluidos Sollecito; un capellán de la prisión y confidente, y la madre de Knox. También muestra cómo los investigadores y el fiscal llegaron a la conclusión en ese momento de que Knox y Sollecito eran culpables.

“No queríamos villanos que se retuercen el bigote”, observó Knox. “Queríamos que la audiencia saliera de la historia pensando, ‘Puedo relacionarme con cada persona en esta tormenta perfecta’. Eso, para mí, era tan, tan importante porque no quería hacer el daño que me habían hecho en el pasado”.

La serie también retrata cómo Knox tuvo dificultades para adaptarse a la llamada 'vida real' después de ser absuelta y regresar a casa a Estados Unidos. “No podía interactuar como una persona normal con otras personas”, confiesa Knox.

