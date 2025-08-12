En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Mondo Duplantis eleva su récord mundial de salto con pértiga a 6,29 metros en Budapest

Mondo Duplantis elevó su récord mundial de salto con pértiga a 6,29 metros en Budapest, un centímetro más que el anterior logrado en junio. Este es su 13er récord en esta disciplina.

12/08/2025 | 15:40Redacción Cadena 3

FOTO: Mondo Duplantis eleva su récord mundial de salto con pértiga a 6,29 metros en Budapest

BUDAPEST (AP) — Mondo Duplantis elevó el martes su récord mundial de salto con pértiga a 6,29 metros en la justa Istvan Gyulai Memorial en Budapest.

El campeón olímpico y mundial añadió un centímetro en su segundo intento al récord anterior que estableció en junio en una reunión de la Liga Diamante frente a sus compatriotas en Estocolmo.

Fue el 13er récord mundial de salto con pértiga para el sueco de 25 años y el tercero este año.

Duplantis, nacido en Luisiana, compite por Suecia, el país natal de su madre.

Fue otra victoria contundente en Budapest para Duplantis, quien retuvo su título mundial en la capital húngara en 2023 al superar los 6,10.

En la reunión del World Athletics Continental Tour Gold el martes, Duplantis superó los 6,11 en su segundo intento y luego apuntó con éxito al récord mundial también en su segundo intento.

Lectura rápida

¿Qué logró Mondo Duplantis? Estableció un nuevo récord mundial de salto con pértiga alcanzando los 6,29 metros.

¿Dónde se realizó el evento? En la competencia Istvan Gyulai Memorial en Budapest.

¿Cuántos récords mundiales ha logrado Duplantis? Es su 13er récord mundial en salto con pértiga.

¿Cuándo fue la anterior marca de Duplantis? La anterior marca era de 6,28 metros y fue establecida en junio en Estocolmo.

¿Qué otros logros recientes tuvo Duplantis? Retuvo su título mundial en Budapest al superar los 6,10 metros en 2023.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho