MLB implementará árbitros robot en 2026 con un sistema de desafíos innovador

FOTO: MLB aprueba árbitros robot para 2026 como parte del sistema de desafíos de bolas y strikes

Los árbitros robot fueron aprobados por la MLB para ser utilizados en las Grandes Ligas a partir de 2026. El comité de competición del béisbol de las Grandes Ligas tomó la decisión en una reunión del martes, donde se aprobó el “Sistema Automatizado de Bolas y Strikes” (ABS).

Los árbitros humanos seguirán señalando las decisiones, pero los equipos tendrán la opción de desafiar hasta dos decisiones de bolas y strikes por juego. Si el desafío es exitoso, podrán solicitar apelaciones adicionales en entradas extras. La señalización del desafío deberá ser realizada por un lanzador, receptor o bateador, quienes podrán tocar su casco o gorra para activar el proceso. Las revisiones serán mostradas en gráficos digitales en las pantallas de video del campo.

La incorporación de los árbitros robot se espera que disminuya el número de expulsiones en los partidos. Según informaciones de la MLB, el 61,5% de las expulsiones de la temporada anterior, así como el 60,3% en la actual, se relacionaron con decisiones sobre bolas y strikes. Estas cifras incluyen expulsiones por comentarios despectivos, acciones inapropiadas y protestas de decisiones arbitrales.

Los árbitros en las Grandes Ligas tienen una tasa de aciertos de aproximadamente el 94% en sus decisiones de lanzamiento, de acuerdo con estadísticas de UmpScorecards.

“A lo largo de este proceso hemos trabajado en implementar el sistema de una manera que sea aceptable para los jugadores”, declaró el comisionado Rob Manfred en un comunicado. “La fuerte preferencia de los jugadores por el formato de desafío en lugar de usar la tecnología para llamar cada lanzamiento fue un factor clave en la determinación del sistema que estamos anunciando hoy”, agregó.

El ABS, que utiliza tecnología de cámaras Hawk-Eye, ha sido probado en ligas menores desde 2019 y ha demostrado ser eficaz. Durante la temporada de la Liga de Otoño de Arizona, se instaló tecnología avanzada para evaluar decisiones sobre lanzamientos.

En la temporada 2023, la mitad de los juegos en la Triple A utilizaron árbitros robot para las decisiones sobre bolas y strikes, mientras que la otra mitad mantuvo árbitros humanos que podían ser desafiados por los equipos.

Este sistema de desafíos se utilizó en 13 estadios durante los juegos de exhibición de primavera, donde los equipos tuvieron éxito en el 52,2% de sus desafíos sobre bolas y strikes (617 de 1.182 desafíos). Además, la temporada en Triple A vio un aumento en los desafíos por juego, incrementándose de 3,9 a 4,2, aunque con una ligera disminución en la tasa de éxito.

Más allá de la simple implementación del ABS, la MLB también busca asegurar que los receptores continúen jugando un papel importante en el campo. Mientras que el sistema de desafíos introducirá el ABS, no eliminará la habilidad de “encuadrar” lanzamientos, donde los receptores intentan engañar a los árbitros al hacer que los lanzamientos se perciban como strikes.

“No es que a todos les encante. La idea de que la gente sea pagada por hacer trampa, por robar strikes, por mover un lanzamiento que no es un strike a la zona está más allá de mi comprensión”, comentó el mánager Bobby Valentine.

La composición del comité de competición incluye a varios presidentes y CEOs de equipos de la MLB, quienes han estado en contacto con los jugadores durante este proceso de implementación para asegurar una transición adecuada hacia este sistema.