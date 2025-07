Millones de mangueras HydroTech retiradas tras cientos de rupturas; al menos 29 heridos

NUEVA YORK (AP) — Aproximadamente 3,6 millones de mangueras están siendo retiradas del mercado en todo Estados Unidos porque cientos de ellas han estallado mientras se usaban, resultando en al menos 29 lesiones, incluyendo informes de pérdida temporal de audición.

El retiro cubre una gama de mangueras de la marca HydroTech, de 5/8 de pulgada, “Mangueras Expandibles a Prueba de Estallido” que se vendieron en grandes minoristas —incluyendo Amazon, Walmart, Home Depot y Target— para jardinería, cuidado del césped, lavado de autos y otros usos entre enero de 2021 y abril de 2025.

La empresa indicó que las mangueras pueden estallar si el interior de plástico “se rompe o se desenrosca completamente”.

Según un aviso del jueves de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, las mangueras retiradas del mercado presentan riesgos potenciales de impacto y audición porque pueden estallar inesperadamente. Winston Products, que importó las mangueras, ha recibido al menos 222 informes de estallidos hasta la fecha, resultando en 29 lesiones, “incluyendo un hematoma óseo, dos esguinces y cinco informes de pérdida temporal de audición por el sonido del estallido de la manguera”, señala la comisión.

Se insta a los consumidores en posesión de las mangueras retiradas a dejar de usarlas de inmediato. Si las mangueras fueron compradas en Ace Hardware, Do It Best, Home Depot o Walmart, el aviso de retiro del jueves añade que los consumidores pueden llevarlas a esas tiendas para devolver el producto y obtener un reembolso completo. Otros compradores afectados deben contactar a Winston Products para iniciar un reclamo en línea.

Las mangueras bajo retiro se vendieron en varias longitudes y colores, pero pueden identificarse por las marcas de código de fecha y los nombres de producto listados en el aviso del jueves. El retiro solo cubre las “Mangueras Expandibles a Prueba de Estallido HydroTech de 5/8 de pulgada” fabricadas el 31 de agosto de 2024 o antes.