Mundo

México se medirá ante Uruguay en noviembre como preparación para el Mundial 2026

La selección mexicana de fútbol confirmó un partido ante Uruguay el 15 de noviembre en Torreón como preparación para el Mundial 2026, junto a otras confrontaciones programadas.

11/09/2025 | 15:48Redacción Cadena 3

FOTO: México confirma partido en casa ante Uruguay como preparación para el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Como parte de su preparación para el Mundial 2026, la selección de México enfrentó a Uruguay en la próxima fecha FIFA de noviembre, informaron el jueves los dirigentes del fútbol local y los organizadores.

El encuentro se realizó el 15 de noviembre en el estadio Corona, de Torreón, en el estado de Coahuila, al norte del país.

Fue el primer encuentro del Tri en esa ciudad desde el 11 de agosto de 2012, cuando enfrentó a Brasil.

“En este camino de preparación Javier Aguirre nos ha pedido enfrentar a equipos de nivel y Uruguay lo es”, dijo Duilio Davino, director de selecciones nacionales. “Va a ser muy importante como preparación y para que Javier siga encontrando los integrantes de la lista final”.

México, que vino de empatar dos encuentros de preparación ante Japón y Corea del Sur, programó en octubre medirse ante Colombia, en Arlington, Texas y a Ecuador, en Guadalajara, en el occidente del país.

Además de Uruguay, los dirigentes firmaron un acuerdo para enfrentar a Paraguay en noviembre, pero la sede no ha sido definida.

El Tri será coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

Lectura rápida

¿Qué partido confirmó México?
La selección mexicana confirmó un partido ante Uruguay.

¿Cuándo se realizará el encuentro?
El partido se realizará el 15 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo?
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Corona, en Torreón.

¿Quién es el director de selecciones nacionales?
Duilio Davino es el director de selecciones nacionales.

¿Qué otros partidos tiene programados México?
México enfrentará a Colombia y Ecuador en octubre.

[Fuente: AP]

