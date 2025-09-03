En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

México prohíbe 35 plaguicidas dañinos, como el DDT, en un cambio histórico

El gobierno mexicano anunció la prohibición de la producción y uso de 35 plaguicidas peligrosos, incluidos el DDT, en un esfuerzo por reemplazarlos con alternativas menos tóxicas en cinco años.

03/09/2025 | 13:08Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el miércoles la prohibición de importar, producir y comercializar 35 plaguicidas altamente peligrosos y presentó un programa para sustituirlos gradualmente por otros menos tóxicos durante los próximos cinco años, aunque todavía no está claro cuándo estarían disponibles esos sustitutos.

Según explicó el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, durante la conferencia diaria presidencial, entre los ingredientes activos vetados está el DDT, un insecticida altamente tóxico y en desuso. “En todo el mundo está prohibido desde los años 70", reconoció. “En México, por alguna razón, se prohibió la importación, pero no la producción o el uso”, agregó.

Parte de estos productos —entre los que está también el endosulfán, carbosulfán o aldicarb— se utilizaron en el cultivo de frutales, caña, algodón, aguacate e incluso maíz aunque son cancerígenos, afectan el sistema nervioso central, provocan cambios en el ADN e interfieren con el sistema hormonal.

Además, son altamente tóxicos para abejas y otros polinizadores, se quedaron en los cuerpos de agua afectando a peces y fauna acuática, contaminaron de forma persistente el suelo y son extremadamente tóxicos para las aves.

Berdegué dijo que la decisión de vetarlos tiene que ver con su peligrosidad y con la intención de México de cumplir con sus compromisos internacionales, pero reconoció que todavía no está claro cuándo habrá productos que puedan reemplazarlos.

“En el mundo hay mucha investigación para buscar sustitutos... eso le interesa a muchas otras naciones, no sólo a México, así que yo tengo bastante fe de que en el curso de un tiempo que no puedo decir cuánto, habrá productos disponibles en México y alternativas no químicas para ir avanzando a una agricultura cada día más limpia y más segura”.

Un ejemplo de los problemas para la sustitución de químicos es el glisofato, utilizado por grandes multinacionales y considerado por la anterior administración mexicana como “el herbicida con mayor producción y uso en el mundo y también el más peligroso”.

México lleva desde 2019 intentando reducir y eliminar su uso y aunque prohibió su importación dejó sin efecto muchas de las restricciones en 2023, en parte por conflictos comerciales con Estados Unidos.

Lectura rápida

¿Qué medida anunció México? México prohibió 35 plaguicidas tóxicos, incluyendo el DDT.

¿Quién hizo el anuncio? El anuncio fue realizado por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

¿Cuándo se implementará la medida? La prohibición se implementará gradualmente en los próximos cinco años.

¿Qué efectos tienen estos plaguicidas? Estos plaguicidas son cancerígenos y afectan negativamente el sistema nervioso y hormonal.

¿Cuál es el objetivo del gobierno? El objetivo es reemplazar estos plaguicidas por alternativas menos tóxicas y cumplir compromisos internacionales.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho