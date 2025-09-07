México planea más arrestos en lucha contra el robo de combustible en el país

FOTO: México afirma que combate el robo de combustible; críticos señalan la gravedad del problema

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El fiscal general de México dijo el domingo que el gobierno planeaba ordenar el arresto de “muchas más” personas —incluidos potencialmente funcionarios del gobierno— involucrados en redes de robo de combustible entre México y Estados Unidos.

El gobierno mexicano anunció el sábado la detención de un alto oficial de la Secretaría de Marina, quien estuvo relacionado con el exjefe de la Armada de México. Fue arrestado junto con otros 13 funcionarios y líderes empresariales conectados con una incautación masiva de combustible en el norte de México.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, y otros funcionarios afirmaron que la detención era una señal de que el gobierno estaba tomando medidas enérgicas contra el robo de combustible, conocido en México como huachicol. Los críticos indicaron que esto era solo un indicador de la profundidad del problema.

Cabe destacar que la detención ocurrió unos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó México para abordar temas de seguridad y presionar al gobierno mexicano para que tome medidas enérgicas contra el robo de combustible, que ha llenado gradualmente los bolsillos de los cárteles mexicanos.

El robo de combustible fue un problema importante en la nación latinoamericana y le costó a la petrolera estatal Pemex 3.800 millones de dólares en solo cinco años. El combustible fue a menudo extraído ilegalmente y revendido en México, o se compraron gasolina o diésel más baratos en estados fronterizos de Estados Unidos como Texas y se introdujeron de contrabando en México sin pagar impuestos de importación.

Gertz Manero y el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, aseguraron el domingo que eran “casos aislados” dentro de la Marina y eludieron preguntas sobre la profundidad de las redes de robo de combustible dentro del gobierno.

Los observadores comentaron durante mucho tiempo que se requería un gran nivel de corrupción para que las redes criminales tuvieran tanto éxito. La detención de 14 personas confirmó aún más esas sospechas, indicando con más detalle que las redes ilegales que se benefician del robo de combustible están alimentadas por niveles más amplios de corrupción en el gobierno y las empresas de México, dijo el analista de seguridad mexicano David Saucedo.

Saucedo afirmó que las redes del huachicol requieren un nivel de protección política, militar y policial.

Agregó que solamente recientemente, bajo la presión de Rubio, el gobierno mexicano comenzó a tomar medidas más agresivas contra el contrabando de combustible.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.