FOTO: Médicos de Bolsonaro en Brasil detectan cáncer en etapa inicial en lesiones de piel

RÍO DE JANEIRO (AP) — Los médicos del expresidente Jair Bolsonaro informaron el miércoles que detectaron cáncer en etapa temprana en lesiones cutáneas que le fueron removidas al político de 70 años, tras su condena la semana pasada por cargos de intento de golpe de Estado.

Bolsonaro, bajo arresto domiciliario en Brasilia hasta que se determine su sentencia, ha estado en el hospital dos veces desde el veredicto del jueves. Acudió al hospital DF Star el domingo para que le removieran ocho lesiones para su análisis, y nuevamente el martes debido a vómitos y baja presión arterial antes de ser dado de alta el miércoles.

Los resultados mostraron cáncer de piel en etapa temprana en dos de las lesiones, indicaron los médicos en un comunicado el miércoles, añadiendo que Bolsonaro necesitará monitoreo clínico y reevaluación regular.

“Mi padre ya ha librado batallas más duras y ha ganado. Esta no será diferente”, señaló en X su hijo mayor, Flávio.

Un panel de jueces del Tribunal Supremo encontró el jueves al exlíder culpable de intentar un golpe para aferrarse ilegalmente al poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lo sentenciaron a 27 años y tres meses de prisión.

La sentencia no envía inmediatamente a Bolsonaro a prisión. El panel del tribunal tiene hasta 60 días para publicar el fallo después de la decisión. Una vez que lo haga, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones de aclaración.

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades y ha dicho que es víctima de persecución política. El presidente estadounidense Donald Trump ha calificado el juicio como una “caza de brujas”, y en julio impuso aranceles del 50% a los productos brasileños, citando el caso contra Bolsonaro, entre otros asuntos.

Desde principios de agosto, el expresidente ha estado bajo arresto domiciliario impuesto por el juez que supervisa el caso, Alexandre de Moraes, quien dijo que Bolsonaro había violado las medidas cautelares impuestas en el contexto del juicio.

Bolsonaro ya había estado usando un monitor de tobillo, una medida aplicada después de que la Policía Federal dijera que él y su hijo legislador Eduardo habían estado trabajando con autoridades de Estados Unidos para obtener sanciones contra funcionarios públicos brasileños debido a la supuesta persecución.

A finales de agosto, de Moraes aumentó aún más las medidas de seguridad y ordenó que la policía realizara inspecciones de todos los vehículos que salieran de la residencia de Bolsonaro y monitoreara el exterior de la casa.

Bolsonaro ha sido hospitalizado múltiples veces desde que fue apuñalado en un evento de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018. En abril, se sometió a una cirugía por una obstrucción intestinal.

Los abogados de Bolsonaro probablemente presentarán su mala salud como argumento en una solicitud de arresto domiciliario, en lugar de obligarlo a cumplir la sentencia en un centro de detención.