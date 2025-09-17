En vivo

Mundo

McGreevy lideró a Cardenales en su victoria 3-0 sobre Rojos en San Luis

Michael McGreevy lanzó siete entradas impecables y Thomas Saggese conectó un jonrón que selló la victoria de los Cardenales ante los Rojos de Cincinnati, manteniendo la esperanza de playoffs.

17/09/2025 | 00:52Redacción Cadena 3

FOTO: McGreevy conduce a Cardenales hacia victoria de 3-0 ante Rojos

SAN LUIS (AP) — Michael McGreevy lanzó siete entradas impecables, Thomas Saggese conectó un jonrón de dos carreras y los Cardenales de San Luis blanquearon el martes 3-0 a los Rojos de Cincinnati.

Fue otra derrota costosa para Cincinnati, que había perdido cuatro de cinco duelos y ha caído tres juegos detrás de los Mets de Nueva York en la puja por el último comodín de la Liga Nacional.

San Luis se mantuvo cuatro juegos y medio detrás de los Mets con diez por jugar. Los Cardenales también necesitan superar a Arizona y San Francisco.

McGreevy (7-3) permitió tres hits y obsequió tres bases por bolas a lo largo de una faena que incluyó seis ponches. El novato derecho realizó 91 lanzamientos.

Un par de relevistas completaron el juego de tres hits.

El abridor de los Rojos, Andrew Abbott (9-7), lanzó cuatro entradas y dos tercios, en las que recibió tres carreras y ocho hits, además de repartir siete ponches. Un trío de relevistas de Cincinnati se combinó para tres innings y un tercio sin imparable.

Brendan Donovan abrió con un doble en la primera entrada y anotó con un elevado de sacrificio de Nolan Arenado. Alec Burleson conectó un sencillo en la tercera y estaba a bordo cuando llegó el jonrón de Saggese.

El venezolano Willson Contreras no jugó por los Cardenales debido a un problema de rigidez en el bíceps derecho, y había abandonado el juego del lunes en la séptima entrada.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 4-0, Elly de la Cruz de 2-1.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1 y el venezolano Pedro Pagés de 3-2.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Los Cardenales de San Luis blanquearon 3-0 a los Rojos de Cincinnati.

¿Quién lanzó bien? Michael McGreevy lanzó siete entradas sin permitir carreras.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se desarrolló el martes, 17 de septiembre de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo? En San Luis, en el estadio de los Cardenales.

¿Por qué es significativa la victoria? Esta victoria mantiene a los Cardenales en la puja por el comodín de la Liga Nacional.

[Fuente: AP]

Mundo

