FOTO: Mbappé y Militão anotan desde lejos mientras Real Madrid da a Espanyol su primera derrota

BARCELONA (AP) — Kylian Mbappé y Éder Militão anotaron desde fuera del área para ayudar al Real Madrid a superar el sábado 2-0 al Espanyol en La Liga, infligiendo al equipo de Barcelona su primera derrota.

El Espanyol le dio a Militão un pequeño espacio y el defensor brasileño disparó de potente de derecha al ángulo a los 22 minutos. Marko Dmitrovic se estiró y alcanzó a tocar el balón con los dedos, pero no pudo detener el potente tiro.

Fue el turno de Mbappé a los 47 minutos, y con tiempo escogió a donde enviar su disparo que Dmitrovic solo pudo ver cómo se anidaba en la red.

Mbappé lleva siete goles en seis partidos para el Madrid esta temporada, incluyendo un doblete en su victoria 2-1 sobre el Marsella para comenzar el martes la Liga de Campeones.

El Madrid se colocó cinco puntos por delante del Espanyol y del Barcelona, que el domingo recibe al Getafe, quinto clasificado, en el Estadi Johan Cruyff de 6.000 asientos.

El centrocampista inglés Jude Bellingham entró como suplente en los minutos finales en su primera aparición desde que se sometió a una operación en su hombro izquierdo el 16 de julio.