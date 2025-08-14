En vivo

Mundo

Matan a director de una cárcel del este de México en un contexto de violencia

El director de una prisión en Veracruz, México, fue asesinado a balazos. Se trata del segundo responsable de cárcel asesinado en menos de dos meses, en medio de un contexto de violencia en el sistema penal del estado.

14/08/2025 | 18:41Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

XALAPA, México (AP) — El director de una cárcel del estado de Veracruz, en el Golfo de México, fue asesinado a balazos la mañana del jueves, informaron las autoridades. Es el segundo asesinato del responsable de una prisión en menos de dos meses en esta región del este del país que ha vivido varios actos de violencia en sus penales.

La fiscalía estatal informó del homicidio indicando que se trataba presuntamente de un trabajador de la cárcel de “La Toma”, en la localidad de Córdoba. Pero un funcionario de ese mismo departamento, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar de una investigación abierta, indicó a The Associated Press que el fallecido era el director del penal, René Vergara.

El funcionario fue acribillado al interior de un vehículo para trasladar a internos en ese municipio, situado en la zona montañosa de Veracruz.

El pasado 17 de junio, Antonio Huesca Figueroa, director de la cárcel de Tuxpan, en el norte del estado, fue atacado de la misma manera por hombres desconocidos al interior de su vehículo.

Estos asesinatos tuvieron lugar en medio de diversos actos violentos en el interior de varias cárceles en el estado de Veracruz. El pasado 2 de agosto se registró un motín en el penal de Tuxpan donde nueve reos murieron — cinco de ellos originarios de Guatemala — y 11 resultaron lesionados.

Tras el motín, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz inició requisas en los 17 penales que tiene a cargo. Por su parte, la gobernadora Rocio Nahle García informó que se realizaba un análisis dentro de los penales con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad y evitar que se repitan conflictos.

Veracruz es un estado de fuerte actividad de diversos grupos del crimen organizado ya que se extiende por una de las rutas más cortas que conectan Centroamérica con Estados Unidos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Asesinaron al director de una cárcel en Veracruz.

¿Quién fue la víctima? El director del penal, René Vergara.

¿Cuándo sucedió? El asesinato ocurrió la mañana del jueves.

¿Dónde sucedió? En Córdoba, estado de Veracruz.

¿Por qué es relevante? Es el segundo asesinato de un director de cárcel en menos de dos meses en un contexto de violencia en el sistema penal.

[Fuente: AP]

