Más de mil peregrinos LGBT+ llegaron al Vaticano por primera vez en la historia

Más de un millar de católicos LGBT+ y sus familiares llegaron por primera vez en peregrinación al Vaticano, en el marco del “Año Santo”, informaron medios internacionales.

Para el sitio RFI, constituye una “señal importante” hacia una mayor diversidad en la Iglesia Católica que más de 1.400 personas, procedentes de una veintena de países, hayan respondido a la invitación de la asociación italiana La Tenda di Gionata para participar en el Jubileo de la Iglesia, organizado cada 25 años.

No está prevista ninguna audiencia privada con el papa León XIV, aunque algunos grupos LGBT+ respondieron a la invitación y empezaron a acudir desde el último sábado al Vaticano.

Yveline Behets, mujer transgénero de 68 años llegada desde Bruselas, declaró a la agencia AFP que recorrió 130 kilómetros a pie junto con una treintena de personas de este colectivo a lo largo de la Vía Francígena para llegar a Roma.

Esta vía es una ruta de peregrinación que comienza en Inglaterra, atraviesa Francia y Suiza y termina en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Cientos de los peregrinos participaron en una misa presidida por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana en la iglesia del Gesù, en pleno centro de Roma, tras una vigilia de oración el viernes marcada por testimonios.