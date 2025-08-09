FOTO: Marte conecta tres dobles y Martínez lanza para que Rojos superen 2-1 a Piratas

PITTSBURGH (AP) — Nick Martinez lanzó siete entradas sólidas y el dominicano Noelvi Marte conectó tres dobles mientras los Rojos de Cincinnati vencieron el sábado por la noche 2-1 a los Piratas de Pittsburgh, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas.

Marte impulsó una carrera y anotó otra. Martinez (10-9) permitió una carrera con cuatro hits y dos bases por bolas mientras ponchaba a cuatro.

Emilio Pagán consiguió su 25º salvamento. Concedió una base por bolas al inicio de la novena entrada, pero el campocorto dominicano Elly De La Cruz convirtió una línea en una doble jugada que puso fin al juego.

Marte impulsó a Spencer Steer desde la primera base con un doble en la cuarta entrada para empatar 1-1. Marte volvió a conectar un doble en la séptima y anotó con un elevado de sacrificio de TJ Friedl. Añadió su tercer doble en la novena para establecer un récord personal.

Pittsburgh tomó una ventaja de 1-0 en la tercera cuando Jared Triolo conectó un doble y anotó con un elevado de sacrificio de Tommy Pham.

Spencer Horwitz tuvo dos de los cuatro hits de los Piratas.

Carmen Mlodzinski (2-7), el segundo de cinco lanzadores en un juego de bullpen, cargó con la derrota.

Por los Rojos, el dominicano Miguel Andujar de 4-1.